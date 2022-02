Oscar 2022, come votare via Twitter il film preferito del 2021 Il film vincitore, così come la scena dell’anno, saranno premiati durante la cerimonia del 27 marzo. Tre utenti Twitter inoltre saranno selezionati per presentare un premio Oscar nel corso della cerimonia 2023.

A cura di Giulia Turco

Novità in vista per la cerimonia di premiazione degli Oscar 2022, in programma per il prossimo 27 marzo. Quest’anno infatti l’Academy permette al pubblico di votare via Twitter il film preferito del 2021, tra quello fuori categoria. Un modo per coinvolgere il pubblico digitale rendendolo protagonista dell'evento e al tempo stesso dare spazio alle pellicole escluse dalle nomination, come ad esempio l’apprezzatissimo Spider-Man no Way Home. Le novità però non finiscono qui, ecco cosa prevede l’iniziativa e come votare via social.

Come funziona la votazione via Twitter

Il regolamento è molto semplice: fino a giovedì 3 marzo gli utenti di Twitter potranno esprimere la loro preferenza fino a 20 volte al giorno utilizzando l’hashtag #OscarsFanFavorite. Non solo, è possibile anche votare la scena cinematografica dell'anno utilizzando l'hashtag #OscarsCheerMoment. La scena vincitrice sarà mostrata durante la cerimonia del 27 marzo. Infine, tra gli utenti Twitter che hanno espresso la loro preferenza sul social, tre saranno selezionati per un viaggio a Los Angeles e sarà offerta loro la possibilità di presentare un premio Oscar nel corso della cerimonia 2023.

Spider-Man No Way Home tra i favoriti

L'iniziativa si pone l'obiettivo di incrementare l'interesse pubblico in eventi come gli Oscar, che negli ultimi anni hanno subito un drastico calo. La cerimonia di premiazione 2021 ad esempio è stata seguita da appena 10 milioni di spettatori, il 56% in meno rispetto al 2020, che segnava già un minimo storico. Accanto alla premiazione di film d'autore dunque, spazio alle pellicole favorite dal pubblico, che le ha premiate con gli incassi al botteghino. Tra questi, per il 2021 c'è senza dubbio Spider-Man No Way Home, il film di Hollywood più visto nel 2021 e il terzo più visto di sempre negli Stati Uniti. Con 760 milioni di dollari al box office, ha superato persino il colosso di Avatar. Buone probabilità anche per No Time To Die, che ha incassato a livello globale 729.1 milioni di dollari e per Fast & Furious 9 – The Fast Saga, a quota 725.3 milioni.