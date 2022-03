Rachel Zegler non è più esclusa dagli Oscar, star di West Side Story “invitata come presentatrice” Rachel Zegler, star di West Side Story, sarebbe stata invitata agli Oscar 2022 come presentatrice, dopo che via social aveva fatto sapere ai fan essere stata esclusa dalla cerimonia.

Pare che gli organizzatori degli Oscar 2022 abbiano fatto un passo indietro sulla presenza di Rachel Zegler, star di West Side Story, alla cerimonia di quest'anno. Dopo che la stessa attrice aveva fatto sapere di essere stata esclusa, nonostante il suo film avesse ricevuto ben 7 nomination, The Hollywood Reporter ha rivelato che l'attrice è stata invitata in veste di presentatrice.

Rachel Zelger "invitata come presentatrice" agli Oscar

Sembra che ora Rachel Zegler dovrà scegliere davvero l'abito per la notte degli Oscar, in programma il 27 marzo a Los Angeles. Solo qualche giorno fa l'attrice aveva risposto al commento di un utente via Instagram dicendo che avrebbe seguito l'evento dal divano di casa, indossando "pantaloni della tuta" e la "camicia di flanella del suo ragazzo", visto che non aveva ricevuto nessuna comunicazione ufficiale.

Ora, stando a quanto riporta The Hollywood Reporter, alla star starebbe stato chiesto di presenziare all'evento come presentatrice e pare che il suo staff stia facendo di tutto per far sì che possa esserci, dal momento che attualmente è impegnata nelle riprese del live action di Biancaneve.

Lo sfogo social della star di West Side Story

Solo qualche giorno fa, sui social era scoppiata una piccola polemica riguardo il mancato invito di Rachel Zegler alla cerimonia degli Oscar 2022. I fan della star di West Side Story, film di Spielberg che ha ricevuto 7 nomination, aveva riposto spiegando la situazione, dicendo di essere "delusa" ma comunque "orgogliosa" del lavoro fatto negli ultimi 3 anni: "Ci ho provato, ma sembra non succederà. Faro il tifo per West Side Story dal mio divano e sarò orgogliosa dal lavoro che abbiamo instancabilmente fatto tre anni fa". E invece sembra che le sue richieste siano state accettate.