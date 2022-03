Rachel Zegler star di West Side Story non è invitata agli Oscar 2022: “Delusa, tiferò dal divano” Rachel Zegler, protagonista di West Side story, non sarà presente agli Oscar 2022. Via Instagram, l’attrice ha fatto sapere di non essere stata invitata alla cerimonia e si è detta “delusa”, anche se comunque “orgogliosa del film”.

È la protagonista di West Side Story, film di Steven Spielberg candidato agli Oscar 2022, ma non sarà presente alla cerimonia. Rachel Zegler, via Instagram, ha fatto sapere che farà il tifo per il suo film da casa dal momento che non ha ricevuto l'invito ufficiale all'evento, che si terrà a Los Angeles il 27 marzo.

Rachel Zegler esclusa dalla cerimonia degli Oscar

L'attrice protagonista del film di Spielberg sembra aver già scelto l'outfit per la cerimonia degli Oscar 2022, come ha scritto in un commento al suo ultimo post social, rispondendo a un utente che le ha chiesto cosa indosserà: "Non sono stata invitata, quindi metterò i pantaloni della tuta e la camicia di lana del mio ragazzo". E ha poi aggiunto che, nonostante il mancato invito alla cerimonia, farà comunque il tifo per il film al quale ha lavorato senza sosta per più di tre anni: "Ci ho provato, ma sembra non succederà. Faro il tifo per West Side Story dal mio divano e sarò orgogliosa dal lavoro che abbiamo instancabilmente fatto tre anni fa". L'attrice non perde comunque le speranze: "Spero in un miracolo dell'ultimo minuto e di poter celebrare il nostro film di persona ma hey, è così che va certe volte. Sono delusa ma orgogliosa del film".

Il commento di Rachel Zegler sotto il suo post Instagram

West Side Story ha ricevuto 7 candidature agli Oscar

Sono ben sette le candidature che West Side Story ha ricevuto agli Oscar di quest'anno, compresa quella per miglior film e miglior regia. Il maestro del cinema americano, Stevan Spielberg, si è messo alla prova con il genere inedito del musical, che negli ultimi anni ha subito una vera e propria rinascita. Al centro della storia, che vede Rachel Zegler e Ansel Egort come protagonisti, c'è la rivalità tra due famiglie sullo sfondo di una New York degli anni 50, che si oppongono alla nascita di un amore puro e sincero tra due giovani ragazzi, Tony e Maria, i quali però fanno di tutto per far valere i loro sentimenti. La notte degli Oscar, la 94esima, quest'anno sarà il 27 marzo e si svolgerà a Los Angeles.