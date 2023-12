Cosa fare a Roma a Capodanno 2024: eventi e attrazioni il 31 dicembre Abbiamo selezionato una serie di eventi in programma per il 31 dicembre 2023, in attesa di Capodanno: dai concerti agli spettacoli teatrali, fino agli appuntamenti per i più piccini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Capodanno al Circo Massimo (Immagine di repertorio)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La notte di Capodanno 2024 a Roma è ricca di eventi per adulti e bambini. C'è ampia scelta su cosa fare e come trascorrere la notte di San Silvestro in attesa del nuovo anno per chi rimane in città. Tanti gli appuntamenti per adulti e bambini, sia gratis che a pagamento, dal Capodanno al Circo Massimo a Cinecittà World, dagli spettacoli teatrali ai mercatini di Natale. Ecco gli eventi più belli tra i quali scegliere selezionati per voi per trascorrere il 31 dicembre salutando il vecchio anno e aspettando il nuovo.

Concertone al Circo Massimo

Gli artisti attesi al concertone del Circo Massimo

Al Circo Massimo come ogni Capodanno la tradizione vuole che ci sia il concertone. Un evento gratuito aperto a tutti. Ogni anno a salire sul palco sono artisti diversi, domenica 31 dicembre 2023 sarà la volta di Francesca Michielin, Blanco e Lazza. Il concertone è in programma a partire dalle ore 21.30 fino all'1.30. Per l'occasione per agevolare gli spostamenti i mezzi pubblici verranno potenziati, con la metro che resta aperta fino alle 2.30 e linee bus notturne.

Capodanno a Cinecittà World

Capodanno Revival a Cinecittà World

Capodanno 2024 a Cinecittà World racchiude dieci feste in una. Si inizia dalle 18 fino alle 6 del mattino del 1 gennaio 2024 con quaranta attrazioni, otto cenoni a tema e cene spettacolo, discoteche e dj Set, concerti live e spettacoli dal vivo di Gue Pequeno, Corona, Ice MC, Pago, Christmas on Ice e tanti altri. A mezzanotte gli immancabili fuochi d'artificio. Il veglione è a scelta con vari prezzi tra cena spettacolo danzante con Big Band, cinecena in piedi, cena al ristorante Roma, cena al saloon e cenone al charleston club.

Capodanno al Christmas World Village di Villa Borgese

Christmas Worls a Villa Borghese

Per adulti e bambini il il 31 dicembre 2023 fino alle ore 21 è aperto il Christmas World a Villa Borghese. Si tratta del villaggio di Natale al centro di Roma con la riproduzione di otto città, per scattarsi foto e festeggiare l'arrivo del nuovo anno in tutto il Mondo. Quello a Villa Borghese, tra i villaggi di Natale 2023 a Roma e nel Lazio è il più grande d'Europa con 50mila metri quadri. Fra le attrazioni a tema ci sono scenografie, giochi, bancarelle e spettacoli, con 300 artisti e tante attrazioni tra spettacoli folkloristici, una giostra a due piani, parate e majorette, fabbrica di cioccolato, presepe a dimensioni reali, concerti gospel, musical inediti e pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Rapunzel al Teatro Brancaccio

Rapunzel in scena al Teatro Brancaccio

La sera del 31 dicembre 2023 alle ore 21 con orario unico va in scena lo spettacolo "Rapunzel – Speciale Capodanno" al Teatro Brancaccio di Roma in via Merulana. I biglietti per assistere alla rappresentazione con Lorella Cuccarini partono da 80 euro. Un'opzione per gli amanti del teatro in attesa del nuovo anno. Il programma è il seguente: ore 20.30 ingresso in sala, alle 21 inizio spettacolo, 22.30 intervallo, brindisi di mezzanotte in sala con la compagnia (con flûte di spumante), dopo la mezzanotte musica e intrattenimento per festeggiare il nuovo anno.

Edoardo Leo all'Auditorium Parco della Musica

Edoardo Leo all'Auditorium Parco della Musica

All'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone la sera del 31 dicembre 2023 è in programma lo spettacolo di Edoardo Leo. L'appuntamento è alleore 22 in Sala Santa Cecilia. "Ti racconto una storia" (letture semiserie e tragicomiche) con le improvvisazioni musicali di Jonis Bascir, è un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri dell’attore e regista romano. In scena anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei. I biglietti sono acquistabili a partire da 69 euro.