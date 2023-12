Mercatini di Natale 2023 a Roma: dove vedere i più belli Da Piazza Navona al mercato dei dolci e dei regali a Cinecittà World e all’Eur: ecco dove trovare i mercatini di Natale 2023 più belli a Roma e quando iniziano.

A cura di Alessia Rabbai

(Fonte: Getty Images)

I mercatini di Natale sono un appuntamento irrinunciabile per chi ama le festività. A dicembre le piazze del centro storico e della periferia si illuminano, romani e turisti vanno in cerca di addobbi o regali per amici e parenti, curiosando tra le bancarelle.

Tra i banchi è infatti possibile trovare oggetti natalizi e non, decorazioni per l'albero e dolciumi per tutti i gusti. I mercatini di Natale insieme alle luminarie creano un'atmosfera natalizia nella quale immergersi in attesa del 25 dicembre, oltre a Roma ci sono mercatini di Natale anche nel Lazio.

Il mercatino di Natale più famoso a Roma è quello di Piazza Navona, ma ce ne sono tanti in città dal centro storico alla periferia fino, allestiti nei vari quartieri compreso l'Eur. Eccone alcuni dei più belli da non perdere sia gratis che a pagamento.

Mercatino di Natale a Piazza Navona

Piazza Navona, 6 gennaio 2020 (La Presse)

Bambini e adulti affascinati dai mercatini di Natale a Piazza Navona

Non c'è posto che rievoca l'atmosfera natalizia a Roma e forse in tutta Italia, come Piazza Navona, con i suoi odori, luci e attrazioni. Ogni anno si veste della magia natalizia, con i mercatini caratteristici tanto amati da romani e turisti. Un'ambientazione che attrae adulti e bambini. A chi è grande fa tornare indietro nel tempo alla propria infanzia, quando aspettava con ansia di andare a vedere la Befana e rimaneva incantato davanti alle bancarelle di balocchi e dolciumi, dove trovare il carosello e le mele caramellate.

Quando: dicembre e gennaio

Orari: dalle ore 10 all'una

Mercatino Giapponese all'Atlantico Live

Laboratori, workshop, dimostrazioni di arti marziali, ma anche esibizioni e spettacoli, con un'area market con circa 130 espositori: i Japan Days tornano a Roma sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023 per un'edizione completamente natalizia. All'interno della location dell'Atlantico Live in via dell'Oceano Atlantico 271D, sarà possibile immergersi nell'atmosfera natalizia giapponese, assaggiare piatti tipici ma anche far divertire i più piccoli nello spazio bimbi dedicato.

Quando: 9-10 dicembre 2023

Orari: dalle 10:00 alle 19:30

Natale al Laghetto dell'Eur

Al laghetto dell'Eur tutto è pronto per "Il Natale di Roma". Dal 1 al 26 Dicembre al laghetto dell'Eur lungo la Passeggiata del Giappone ingresso viale America è possibile visitare 8500 metri quadri di Villaggio Natalizio con al suo interno il mercatino di Natale con più di cento espositori artigiani, commerciali, street food, prodotti tipici e dolciumi.

Quando: dall'1 al 26 dicembre

Orari: dalle 10 alle 21.30

Prezzo: gratis

Il Natale a Cinecittà World

A Cinecittà World c'è il mercato di dolci e regali per adulti e bambini, in programma insieme ad eventi e spettacoli. Cinecittà Street è addobbata a festa, nelle casette del mercatino di Natale tra le luminarie si possono assaggiare prodotti dolci e salati tradizionali e trovare tante idee per i regali da mettere sotto l’albero e scartare la sera della Vigilia o la mattina di Natale. Non dimenticate di visitarli, tra un'attrazione e l'altra.

Quando: dall'11 novembre 2023 al 7 gennaio 2024

Orari: per gli orari d'apertura consultare il sito web.

Il Natale al Luneur Park

Nel Regno di Natale al Luneur Park in via delle Tre Fontane all'Eur i visitatori tra le tante attrazioni potranno trovare idee regalo nel ‘Christmas Shop'. Nel Giardino delle Meraviglie di Roma tra le creature fantastiche come l’omino di Pan di Zenzero Pepe, il grande orso polare Igloo e gli spettacoli dei folletti, è inoltre possibile trovare allestiti numerosi punti food, dove lasciarsi conquistare da leccornie per tutti i gusti, tipiche della tradizione.

Quando: dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

Orari: dalle 10 alle 18

Prezzo: gratis

Giftland, il mercatino di Natale coperto più grande Roma

Il Giftland è il più grande mercatino di Natale al coperto di Roma e tra gli espositori del Vintage Market all’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa (entrata Via Tuscolana 179) è possibile trovare non solo oggetti di artigianato e regali natalizi, ma anche una sezione dedicata alle librerie indipendenti e illustratori. Oltre 200 espositori ogni data, 70 ore di market, 7 giorni, 2 aree food & beverage e 1 cuore pulsante che batte all'unisono. Un luogo dove trovare tutti i regali e vivere l’atmosfera magica del Natale.Presente anche un'area dedicata ai bambini con tante attività.

Quando: 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17 dicembre

Orari: dalle ore 10 alle 20

Mercatino di Natale a Frascati

Le casette di legno del mercatino di Frascati

Anche i Castelli Romani è arrivato il Natale tra mercatini e luminarie. A Frascati nell'ambito del Christmas Village 2023 si può passeggiare tra le tradizionali bancarelle nelle ventisette casette di legno collogate lungo la Passeggiata del Belvedere, dove trovare oggetti d'artigianato e prodotti tipici locali, gastronomia e articoli da regalo.

Quando: da novembre 2023 a gennaio 2024

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19; sabato e domenica dalle 11 alle 24.

Mercatino di Natale al Castello di Santa Severa

Natale 2022 al Castello di Santa Severa

Al Castello di Santa Severa sul litorale Nord della provincia di Roma c'è il mercatino nelle caratteristiche casette di legno, allestito all'interno del Villaggio di Natale. Nel piazzale delle Barrozze si potrà passeggiare tra le casette di legno in un caratteristico. Previste aree dedicate dove gustare tante delizie enogastronomiche e prodotti tipici del Lazio per rendere ancora più magica la calda atmosfera natalizia.

Quando: dall'8 dicembre al 7 gennaio

Orari: generalmente dalle 10.30 alle 19.30 (per gli orari delle specifiche date consultare il sito web)

Prezzi: gratis per i bambini fino a 6 anni, 3 euro da 7 a 12 anni; 6 euro dai 13 anni.