Mercatini di Natale 2023 nel Lazio: dove trovarli e quando iniziano

Nel Lazio sono stati allestiti i mercatini di Natale 2023 in attesa del 25 dicembre. Le bancarelle nei capoluoghi e province potranno essere visitati per tutto il periodo natalizio, alcuni fino a gennaio 2024. I mercatini di Natale non si trovano solo a Roma città, ma si può passeggiare nei centri sparsi nel territorio della regione, più o meno popolati. Un'occasione per concedersi una passeggiata con la propria famiglia, partner o amici, assaporando l'atmosfera natalizia, tra luminarie e dolciumi. Girando per bancarelle è possibile trovare idee per i regali di Natale, oggettistica, decorazioni per la casa e per l'albero. Nel Lazio tra i più belli e gettonati ci sono oltre ovviamente Piazza Navona i mercatini di Natale a Frosinone, Vetralla e Greccio. Sono tutti gratuiti. In attesa di scoprire le date degli altri mercatini in programma, abbiamo selezionato quelli già confermati.

Le bancarelle a Piazza Navona a Roma

Cominciamo subito con quello che è l'appuntamento irrinunciabile per gli amanti del Natale e più caratteristico delle festività e che accomuna tante generazioni: le bancarelle di Piazza Navona. A dicembre e gennaio diventa magica, si resira aria natalizia con le bancarelle di oggetti a tema per l'albero e il presepe e addobbi colorati; leccornie tra le quali mele caramellate, zucchero filato e dolciumi di ogni tipo. In occasione del Natale, non solo il 6 gennaio per la Festa dell'Epifania, Piazza Navona è infatti una tappa obbligata per chi vive nell'hinterland di Roma e nel Lazio, con tanti turisti internazionali e provenienti dal resto d'Italia.

Date: fino al 6 gennaio 2024

Dove: Piazza Navona, Roma

Gli addobbi nel Regno di Babbo Natale a Vetralla (Viterbo)

Il Regno di Babbo Natale a Vetralla è una meta molto gettonata per chi ama le decorazioni natalizie. Un luogo adatto per gli adulti che desiderano trovare idee per regali a tema e per addobbare la propria casa per immergersi nell'atmosfera delle feste, sia per i bambini, che trovano tanti giorni e animazione. Gli allestimenti si trovano all'interno del Villaggio di Natale popolato da tanti personaggi. L'ingresso è gratuito e la location è comoda da raggiungere specialmente per chi abita a Viterbo e a Roma.

Date: aperto tutti i giorni fino a fine gennaio

Orari: 9.30-19.30

Dove: strada statale Cassia chilometro 62,200

Mercatini di Natale a Greccio (Rieti)

Il presepe a Greccio

Il borgo medievale di Greccio in provincia di Rieti è famoso per essere il luogo in cui San Francesco d'Assisi ha dato origine al primo presepe del mondo nel lontano 1223. Una meta irrinunciabile e da visitare almeno una volta nella vita per gli appassionati delle festività natalizie e dei mercatini di Natale. È molto conosciuto per gli espositori di artigianato presepiale ed artistico su 30 chalet di legno circondati da illuminazioni. Alla mostra mercato giunta alla XXV edizione è possibile trovare tanti articoli particolari e fatti a mano come statuine, decorazioni natalizie e idee regalo originali.

Date: 25 e 26 novembre, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre 2023; dall'1 al 7 gennaio 2024

Orari: dalle 10 alle 18

Mercatini di Natale a Frosinone

I mercatini di Natale a Frosinone a dicembre 2021 (Foto dal gruppo Facebook Frosinone d'altri tempi)

I mercatini sono in programma anche a Frosinone città e in altri centri di provincia, dove per le festività natalizie c'è un calendario d'iniziative in programma, tra luminarie, animazione e attività ludico-ricreative a tema per i bambini. Per quanto riguarda le bancarelle verranno allestite venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 gennaio sempre alla villa “I Mercatini della Befana”, intera giornata.

Date: 5, 6 e 7 gennaio 2024

Orari: tutto il giorno

Dove: Villa comunale

Mercatini di Natale a Frascati

I mercatini di Natale nelle casette di legno a Frascati

Anche ai Castelli Romani sono allestiti mercatini di Natale, come ad esempio nel Comune di Frascati. Si tratta di uno dei più suggestivi della zona, con ben trenta casette di legno nell'ambito dell'allestimento Christmas Village. Ad essere esposti sono oggetti di artigianato, addobbi natalizi, bigiotteria, prodotti tipici e idee regalo per tutti i gusti. Anche per i mercatini di Frascati, come per la maggior parte del Lazio, è possibile visitarli gratuitamente.

Date: dal 24 novembre 2023 al 7 gennaio 2024

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 19; sabato e domenica 11-24

Dove: Passeggiata Belvedere, viale Vittorio Veneto