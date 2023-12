Concerto di Capodanno 2024 a Roma: Francesca Michielin, Blanco e Lazza tra gli artisti al Circo Massimo Francesca Michielin, Blanco e Lazza sono alcuni degli artisti al concerto di Capodanno al Circo Massimo a Roma. Ad annunciare i nomi il sindaco Gualtieri oggi in Campidoglio.

A cura di Alessia Rabbai

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il concerto di Capodanno del 31 dicembre 2023 al Circo Massimo a Roma vedrà l'esibizione di Francesca Michielin, Blanco e Lazza. Il concerto è in programma dalle 21.30 all'1.30, i mezzi pubblici verranno potenziati per l'occasione per agevolare gli spostamenti con la metro aperta fino alle 2.30 e linee bus notturne.

Ad annunciare oggi i nomi dei tanto attesi artisti che animeranno la notte romana in attesa dell'arrivo del nuovo anno è il sindaco Roberto Gualtieri, presentandoli in Campidoglio alla presenza dell'assessore ai Grandi eventi, Turismo, Moda e Sport Alessandro Onorato, del General Manager di Rds Massimiliano Montefusco e delle due ‘voci' che accompagneranno la serata, Francesca Romana D'Andrea e Filippo Ferraro. L'evento è organizzato in collaborazione con ‘Rds 100% Grandi Successi'.

"Siamo sicuri che il concerto di quest'anno al Circo Massimo, sarà un momento bellissimo per salutare il nuovo anno con una città animata, ricca di eventi culturali, artistici e musicali che rendono Roma davvero capitale culturale ed eventi" commenta Gualtieri.

Francesca Michielin, Blanco e Lazza tra gli artisti al Circo Massimo

"È tutto pronto per Roma 2024. You are here”: il Capodanno che dopo i successi della scorsa estate riaccende il Circo Massimo – dichiara Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e sport – Roma è tornata ad essere la Capitale dei Grandi Eventi e dei concerti musicali. Lo dice il record di biglietti dei concerti venduti negli ultimi due anni. La sfida non è però solo numerica".

Onorato spiega che con la scelta degli artisti di quest'anno punti va nella direzione di rendere Roma sempre di più una città per i giovani: "Blanco, Lazza e Michielin sono artisti amati dai ragazzi, che riempiono gli stadi e scalano le classifiche. Un concerto bello e aperto a tutti, a prescindere dalle possibilità economiche".