Orari mezzi pubblici e Ztl a Roma: il piano trasporti per le feste di Natale e Capodanno Ecco gli orari dei mezzi pubblici e le Ztl a Natale e Capodanno a Roma. Potenziamenti e corse gratis l’8, 17 e 24 dicembre 2023.

A cura di Alessia Rabbai

Natale e Capodanno sono alle porte, la Capitale si prepara alle feste tra luminarie, mercatini e musiche natalizie per le strade, abeti. Il Comune ha presentato il piano Mobilità per le feste natalizie. L'obiettivo per il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore Eugenio Patané e il dg di Atac Alberto Zorzan è agevolare gli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblico verso il centro storico e gestire al meglio il traffico dei veicoli privati.

Il centro storico in particolare tra dicembre e gennaio in occasione delle festività è molto gettonato da romani e turisti a passeggio per le vetrine dei negozi in cerca di regali oppure semplicemente per godersi il clima natalizio. Il servizio viene potenziato e i mezzi pubblici a Roma sono gratis l'8, 17 e 24 dicembre.

Ecco gli orari dei mezzi pubblici e le Ztl a Natale e Capodanno a Roma. Sono inoltre previsti buoni viaggio con sconti per i taxi, promozioni chi sceglie il servizio di car sharing.

Orari dei mezzi pubblici a Roma a Vigilia, Natale e Capodanno

I mezzi pubblici a Roma alla Vigilia di Natale domenica 24 dicembre terminano il servizio alle ore 21. Le line nMa, nMB, nMC e nME cominciano il turno dalle 23, la linea notturna dalle 24. Lunedì 25 dicembre a Natale il servizio va dalle ore 8.30 alle 13 e dalle ore 16.30 alle 21. Domenica 31 dicembre, l'ultimo dell'anno gli autobus e i tram circolano fino alle 21, la metro fino alle 2.30, i bus notturni prestano servizio fino alle 8 di mattina del primo gennaio 2024.

Mezzi pubblici gratis l'8, il 17 e 24 dicembre

Il Piano Trasporti a Roma per le feste di Natale prevede mezzi pubblici gratis in tre giornate: venerdì 8, domenica 17 e domenica 24 dicembre. Si parte dalla festa dell'Immacolata Concezione. Il servizio è gratis per quanto riguarda bus, tram e metropolitane. I potenziamenti coinvolgono le corse della metro linea A e le linee di superficie, che conducono verso i luoghi di maggiore interesse e attrattiva durante le festività ntalizie, ossia centro storico e centri commerciali.

Due le linee circolari gratis ‘Free1’ e ‘Free2’ da stazione Termini e piazzale dei Partigiani verso Largo Chigi dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 tutti i giorni sia feriali che festivi dalle ore 9 alle 21. La metro A dall’8 dicembre torna regolare dalle 5.30 alle 23.30, mentre venerdì e sabato chiude all'1.30.

Ztl a Roma attiva fino alle 20

La Ztl del centro dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 è attiva fino alle 20, prolungando l'orario. Il divieto di accesso va dalle 6.30 alle 20, dal lunedì alla domenica, escluso lunedì 25 dicembre.