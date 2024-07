video suggerito

Sciopero a Roma il 7 luglio 2024, a rischio bus e metro Atac per 4 ore: gli orari di treni e mezzi Weekend nero per i trasporti di Roma e del Lazio: il 7 luglio dalle 20.30 alle 00.30 è in programma uno sciopero dei mezzi Atac; il 6 e 7 luglio Trenitalia sciopera dalle 21 di sabato alle 21 di domenica. Ecco tutte le informazioni.

A cura di Alessia Rabbai

Uno sciopero dei mezzi Atac a Roma è in programma per domani, domenica 7 luglio 2024. La mobilitazione, alla quale parteciperanno i lavoratori dell'azienda che gestice il servizio di trasporto pubblico in città, si unisce allo sciopero del trasporto ferroviario nazionale del 6 e 7 luglio. Si tratta di una protesta di quattro ore in orario serale e notturno, con il servizio che sull'intera linea non sarà garantito dalle 20:30 alle 00:30, come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità. A proclamare la mobilitazione è la segreteria regionale di Orsa Trasporti.

Gli orari di bus, metro e tram Atac a Roma per lo sciopero del 7 luglio

Lo sciopero dei mezzi Atac a Roma di domenica 7 luglio va dalle ore 20.30 alle 0.30. Interessa appunto Atac, Roma Tpl, Autoservizi Troiani/Sap. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda bus, metro e linee ferroviarie, anche i collegamenti svolti da altri operatori in regime di subaffidamento. Nel Lazio, nelle stesse ore, possono registrarsi stop sulle linee Cotral. A Roma nelle stazioni della rete metro che resteranno aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. I parcheggi di scambio restano aperti, il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione.

Le fasce di garanzia Atac e le motivazioni della protesta

Il servizio resta regolare prima dello sciopero, ossia da inizio giornata fino alle ore 20.30, ma potrebbe anche riguardare le linee notturne, la cui denominazione inizia con il codice N e le linee diurne, che seguono orario prolungato fino alle ore 2.00. Al termine dello sciopero, il servizio sarà riattivato sull'intera rete. La motivazione principale alla base dello sciopero è il rinnovo del contratto di categoria.



A rischio anche i treni Trenitalia, gli orari dei regionali in Lazio

Nella stessa giornata di domenica 7 luglio è indetto anche uno sciopero di Trenitalia, con convogli che posso subire modifiche, ritardi o cancellazioni. Si tratta di uno sciopero nazionale che va dalle ore 21 di sabato 6 alle ore 21 di domenica 7 luglio 2024. Essendo giorno festivo, non ci saranno treni regionali garantiti, e togliamo link a pdf.