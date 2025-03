video suggerito

Tre manifestazioni a Roma sabato 15 marzo: orari, strade chiuse e bus deviati Sabato 15 marzo 2025 a Roma si terranno tre manifestazioni in centro a piazza del Popolo, a piazza Barberini e alla Bocca della Verità. Strade chiuse e possibili deviazioni di percorso per i bus Atac. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La manifestazione a piazza del Popolo intitolata ‘Una piazza per l’Europa', il contro sit in a piazza Barberini "contro il riarmo dell'Unione Europea" e infine il sit in in piazza Bocca della Verità lanciato da Marco Rizzo dal titolo ‘Pace e sovranità'. Sabato 15 marzo 2025 a Roma si terranno tre manifestazioni in centro. La manifestazione di piazza del Popolo è in programma dalle 15 alle 20, il sit in di Barberini dalle 15 alle 18 e il presidio alla Bocca della Verità dalle 15.30 alle 18.30. Per l'occasioni sono previste strade chiuse e deviazioni nel percorso dei bus, come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità.

Gli orari delle manifestazioni a Roma il 15 marzo

La manifestazione ‘Una piazza per l'Europa' si terrà a piazza del Popolo dalle 15 alle 20

La contro manifestazione ‘contro il riarmo dell'Ue' si terrà a piazza Barberini dalle 15 alle 18

Il sit in organizzato da Marco Rizzo alla Bocca della Verità è in programma dalle 15.30 alle 18.30

Ripercussioni sulla viabilità per il presidio a Piazza Del Popolo

Per la manifestazione di piazza del Popolo sono possibili ripercussioni per la viabilità, dalle 14 alle 20, tra il Muro Torto, piazzale Flaminio e il lungotevere. E' prevista la partecipazione di circa 15 mila persone. Possibile deviazione della linea 119.

Dalle 13,30 saranno chiuse al transito le seguenti piazze e strade:

piazza del Popolo,

via Ferdinando di Savoia (tra via Maria Adelaide e piazza del Popolo),

via Principessa Clotilde,

via Maria Cristina (tra via Maria Adelaide e via Principessa Clotilde),

via Ripetta (tra piazza del Popolo e via Brunetti), via del Corso (tra piazza del Popolo e via della Fontanella),

via del Babuino (tratto compreso tra via della Fontanella e piazza del Popolo)

viale della Trinità dei Monti (tra via di San Sebastianello e viale Gabriele D’Annunzio).

Come riporta Roma Mobilità, dalle 13,30 saranno disattivati i varchi elettronici delle Ztl di Centro Storico e Tridente.

Strade chiuse e bus deviati il 15 marzo per la manifestazione a piazza Barberini

Per il sit in a piazza Barberini saranno transennati alcuni settori dell'area pedonale. Il trasporto pubblico subirà modifiche e deviazioni per quanto riguarda le seguenti linee Atac:

52,

53,

61,

62,

63,

80,

83,

85,

100,

119,

160,

492,

590,

C3

Sit-in a Piazza Bocca della Verità, le strade chiuse e i bus deviati il 15 marzo

Per quanto riguarda il sit in alla Bocca della Verità, possibili ripercussioni sulla circolazione nelle strade limitrofe. Possibili deviazioni per le seguenti linee Atac:

52,

53,

61,

62,

63,

80,

83,

85,

100,

119,

160,

492,

590,

C3.

Entro le 12,30 divieto di sosta nella piazza (compresi i parcheggi strisce blu), con eventuale rimozione dei veicoli presenti.