A Roma una studentessa di 21 anni muore per shock anafilattico dopo aver mangiato un panino A Roma una studentessa è morta a seguito di shock anafilattico dopo aver mangiato un panino. La vittima è una ragazza americana di 21 anni. Il fatto è avvenuto in via Casilina.

A cura di Enrico Tata

A Roma una studentessa è morta per shock anafilattico dopo aver mangiato un panino. La vittima è una ragazza di 21 anni di nazionalità statunitense. Stando a quanto si apprende, era allergica ad alcuni prodotti alimentari. Soccorsa prima dalle amiche e poi dai sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarla per circa 30 minuti, è morta prima del trasporto in ospedale.

La tragedia avvenuta in zona Pigneto sulla Casilina

Il fatto è avvenuto ieri, mercoledì 2 aprile, intorno alle 14.30 in via Casilina 233, zona Pigneto, all'interno di un centro che ospita studenti stranieri che frequentano l'Erasmus in Italia. La ragazza si è sentita male, infatti, nel parcheggio del palazzo che ospita la sede dell'International Campus, estraneo totalmente ai fatti, dal momento che il panino è stato introdotto dall'esterno e acquistato presso un alimentari della zona.

Le prime ricostruzioni: il soccorso con il Bentelan e i tentativi di rianimazione

Secondo le prime ricostruzioni, alcune amiche l'hanno soccorsa immediatamente e le hanno somministrato una dose di Bentelan e poi hanno provato a praticarle il massaggio cardiaco. Questo però non è servito a salvarle la vita. Il personale del 118 è intervenuto sul posto insieme agli agenti del commissariato di Porta Maggiore, con i sanitari che per mezz'ora hanno tentato di rianimarla, ma la giovane è morta prima del trasporto al pronto soccorso.

Il titolare dell'alimentari non era a conoscenza delle allergie della 21enne

Secondo quanto comunica la questura a Fanpage.it, la tragedia è avvenuta intorno alle 14.30 di ieri. La ragazza era andata in un locale per la pausa pranzo, probabilmente per mangiare un panino. A causa delle ‘barriere linguistiche' non è riuscita a comunicare le sue allergie al personale. Lei non parla italiano e i dipendenti del locale non parlavano inglese. Ha lasciato il locale, si è sentita male e ha iniziato a correre verso la struttura che ospita lei e altri studenti stranieri in Erasmus.

Nel parcheggio si è accasciata a terra, le amiche le hanno somministrato una prima dose di Bentelan e hanno provato a farle un massaggio cardiaco. Poi sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno provato a rianimarla senza successo. Ulteriori indagini sono tuttora in corso. L'identità della vittima ancora non è nota.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…