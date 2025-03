video suggerito

Sciopero Roma e Lazio 19 marzo, l'elenco dei treni regionali garantiti e gli orari Trenitalia Dalle ore 9.01 alle 16:59 di domani, mercoledì 19 marzo 2025, ci sarà uno sciopero del trasporto ferroviario a Roma e nel Lazio, che coinvolgerà anche i treni regionali Trenitalia. Ecco l'elenco dei treni garantiti.

Alessia Rabbai

Uno sciopero nazionale dei treni è in programma per mercoledì 19 marzo, con disagi anche a Roma e nel Lazio. Ad incrociare le braccia domani sarà il personale del Gruppo FS, Trenitalia Tper e Trenord. L'orario dello sciopero va dalle 9:01 alle 16:59, con treni che possono subire cancellazioni o variazioni, anche prima dell'inizio e dopo la conclusione.

Si preannuncia un mercoledì nero per i pendolari e per chi si sposta per studio o per lavoro utilizzando abitualmente i treni, il rischio è che rimanga bloccato in attesa per ore. I passeggeri che decideranno di non viaggiare possono chiedere il rimborso.

Chi invece decide comunque di mettersi in viaggio spostandosi con i treni può restare aggiornato attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito di Gruppo FS, rivolgendosi al personale in stazione, alle biglietterie, oppure chiamando il numero verde gratuito 800 89 20 21.

Sciopero dei treni a Roma e nel Lazio il 19 marzo, le motivazioni

I lavoratori del settore ferroviario sono in sciopero per un malcontento diffuso, per quanto riguarda le questioni del rinnovo del contratto collettivo nazionale, scaduto da oltre un anno, e la garanzia di migliori condizioni di lavoro. Lo sciopero dei treni del 19 marzo fa seguito a quello del 18 marzo con il un sit-in di protesta in programma a Roma dalle 10:30 alle 13:30 al Ministero dei Trasporti (Mit). Il giorno dello sciopero i lavoratori manifesteranno invece a Porta Pia.

Gli orari dello sciopero dei treni a Roma e nel Lazio il 19 marzo

L'elenco dei treni regionali garantiti nel Lazio da Trenitalia

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, con alcuni treni garantiti.

Treni a lunga percorrenza: in caso di sciopero nei giorni feriali e festivi, Trenitalia garantisce i treni a lunga percorrenza riportati nella tabella disponibile qui .

in caso di sciopero nei giorni feriali e festivi, Trenitalia garantisce i treni a lunga percorrenza riportati nella tabella disponibile qui Treni regionali: nei giorni feriali sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 06.00 alle 09.00 e dalle 18.00 alle 21.00.