Sciopero dei treni a Roma, caos alla stazione Termini: ritardi fino a due ore Martedì nero oggi 8 luglio 2025 per lo sciopero nazionale dei treni. Alla stazione Termini è caos, con corse in ritardo fino a due ore. La protesta si conclude alle ore 18, ma non si escludono disagi anche dopo.

A cura di Alessia Rabbai

Il tabellone dei ritardi di stamattina alla stazione Termini di Roma

Caos alla stazione Termini di Roma, dove si registrano ritardi per lo sciopero dei treni. Il tabellone di stamattina segnala ritardi da 10 minuti fino a due ore. La mobilitazione è in corso oggi, martedì 8 luglio, fino alle ore 18. Si tratta di uno sciopero nazionale del Gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. La protesta in realtà è partita dalle ore 21 di ieri, lunedì 7 luglio e continua oggi. Trenitalia ha annunciato che i treni durante la giornata potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni per la protesta in corso.

Ad indire lo sciopero dei treni è stata l’Assemblea Nazionale del Personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello stato italiane e a da Cub trasporti per protestare contro il contratto collettivo nazionale dei macchinisti e dei capitreno formato dalle altre sigle sindacali nel maggio scorso. “Rifiutiamo un Ccnl che uccide la nostra sicurezza, la nostra salute e il nostro stipendio. Lottiamo portando avanti la vertenza di macchinisti e capitreno dei principi della nostra Piattaforma".

I treni garantiti con lo sciopero di oggi, martedì 8 luglio

Passeggeri in attesa alla stazione Termini

I treni garantiti durante lo sciopero di oggi, 8 luglio, per quanto riguarda il trasporto Regionale, sono quelli che riguardano i servizi essenziali, ossia le fasce orarie in cui si spostano i pendolari per andare a lavorare. Nei giorni feriali come oggi la fascia di garanzia va dalle ore 6:00 alle ore 9:00. Dalle ore 9 in poi fino alle 18 le corse non sono garantite e si prevedono forti disagi.

La raccomandazione per chi si mette in viaggio in giornate di sciopero come questa è di muoversi all'interno delle fasce orarie garantite e di controllare l'elenco dei treni garantiti. Lo sciopero dei treni di oggi termina alle ore 18, dunque dalle 18.01 la circolazione ferroviaria, salvo imprevisti, dovrebbe tornare regolare per tutte le corse, senza particolari complicazioni.

Come e quando chiedere il rimborso del biglietto

Trenitalia sul portale ufficiale informa i viaggiatori che "l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione" dunque non si escludono disagi anche dopo le 18. "I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso del biglietto a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni regionali.