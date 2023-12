I villaggi di Natale 2023 a Roma e nel Lazio dove incontrare Babbo Natale Fanpage.it ha selezionato i villaggi di Natale più belli tra Roma e Lazio nel 2023, dove incontrare Babbo Natale in attesa del 25 dicembre.

Il villaggi di Natale a Cinecittà World

I villaggi di Natale a Roma e nel Lazio sono dei luoghi magici da visitare in attesa del 25 dicembre. Molti allestiti già da novembre, sono visitabili, alcuni gratuiti altri a pagamento, fino a gennaio. Un appuntamento irrinunciabile per grandi e piccini e per tutta la famiglia, per trascorrere una giornata diversa, passeggiando tra luminarie, attrazioni, animazioni, mercatini a Roma e nel Lazio, per godersi l'atmosfera natalizia, tra musiche e canti. Visitare i villaggi di Natale non è solo di un modo per aspettare il Natale ma anche un'occasione per permettere ai più piccoli di vedere Babbo Natale, d'incontrarlo di persona e di portargli la letterina dei regali.

Nei villaggi di Natale si possono trovare anche elfi e aiutanti di Babbo Natale. Si può partecipare ad attività per bambini, trovare in alcuni piste di pattinaggio sul ghiaccio, dolcumi e tanto altro. Tra villaggi più belli a Roma e nel Lazio ci sono quello di Villa Borghese, di Vetralla, di Lunghezza e Cinecittà World. Ecco un elenco scelto per voi.

Villaggio di Natale a Villa Borghese

Il villaggio di Natale a Villa Borghese visto dall'alto

Il Villaggio di Natale a Villa Borghese è il più grande d'Europa. Si estende infatti per 50mila metri quadri nella cornice della villa storica romana. Fra le attrazioni a tema ci sono scenografie, giochi, bancarelle e spettacoli, con 300 artisti tra figuranti e attori pronti ad esibirsi e tante attrazioni tra spettacoli folkloristici, una giostra a due piani, parate e majorette, fabbrica di cioccolato, presepe a dimensioni reali, concerti Gospel, musical inediti e pista di pattinaggio sul ghiaccio. Ci sono inoltre set con la riprodizione di otto città, per scattarsi foto e festeggiare il Natale in tutto il mondo.

Date: aperto fino al 7 gennaio 2024

Orari: Dal lunedì al giovedì e domenica 10-20; venerdì e Sabato 10-22 (per date specifiche consultare il sito)

Costi: Biglietto gratis da 0 a 3 anni o disabile con certificazione a partire dal 70%; Ridotto da 4 a 11 anni, over 65, accompagnatore disabile; Intero dai 12 anni (infrasettimanale 19,50 euro, weekend e festivi 23,50 euro). Previsti pacchetti famiglia.

Villaggio di Natale a Cinecittà World

Il Villaggio di Natale a Cinecittà World

A Cinecittà World il Parco del Cinema è diventato un grande Villaggio di Natale. Oltre al mercatino natalizio nella Christmas Street nella New York degli anni '20, ci sono tante cose da vedere, tra le quali la casa e la fabbrica di Babbo Natale, il percorso delle luminarie, le quattordici attrazioni a tema. Il parco è aperto anche a Natale e il 31 dicembre, con concerti e spettacoli in programma.

Date: aperto fino al 7 gennaio 2024

Orari: aperto tutti i fine settimana, i festivi e durante il periodo natalizio dalle ore 11 alle 19

Costi: intero 27 online, 29 in cassa; ridotto bambino fino a 140 cm di altezza 22 euro online, 24 in cassa. Varie opzioni per gli abbonamenti sul sito.

Il Fantastico Castello di Babbo Natale a Lunghezza

Il Fantastico Castello di Babbo Natale a Lunghezza in via Tenuta del Cavaliere 230 apre le porte ai visitatori. Tra le attrazioni ci sono la sala del trono dove incontrare Babbo Natale, l'ufficio postale dove scrivergli la letterina, la fabbrica dei giocattoli, gli appartamenti, la pinacoteca e la slitta di Babbo Natale. Sarà possibile inoltre incontrare la fata delle nevi e gli elfi.

Date: aperto fino al 6 gennaio

Orari: dalle 9 alle 19

Costi: biglietto intero 16 euro, ridotto 14 euro (da 2 a 11 anni, over 65 e disabili autosufficienti). Il biglietto è gratis da 0 a 2 anni (non compiuti), disabili non autosufficienti e relativi accompagnatori.

Il Regno di Babbo Natale a Vetralla

Il Regno di Babbo Natale a Vetralla in via Cassia in provincia di Viterbo è un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del Natale con oltre 8mila metri quadri dedicati, che ogni anno attira migliaia di visitatori da Roma e dall'hinterland. Oltre ad addobbi natalizi per tutti i gusti per gli adulti, ci sono tante attrazioni per bambini: la casa di Babbo Natale, il villaggio degli elfi, il tunnel dei mille dolci, il bosco ghiacciato e la pista di pattinaggio. Un villaggio popolato da tante creature fantastiche tutte da conoscere.

Date: aperto fino al gennaio 2023

Orari: aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 09.30 alle 19.30 con orario continuato

Costi: entrata nel villaggio di Natale gratis; giostre, pista pattinaggio e fotografie a tema a pagamento

Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa

Il villaggio di Natale al Castello di Santa Severa

Nel Villaggio di Natale al Castello di Santa Severa c'è un’atmosfera magica e gioiosa per i visitatori di tutte le età, che potranno immergersi in un viaggio fantastico nelle emozioni delle feste, attraverso installazioni luminose, spazi di gioco e di creatività, spettacoli circensi, teatrali e musicali, laboratori artistici e di fantasia. Nella Chiesa dell’Assunta i visitatori potranno trovare anche un prezioso presepe degli artisti di San Gregorio Armeno e, nel piazzale delle Barrozze si potrà passeggiare tra le casette di legno in un caratteristico Mercatino di Natale mentre sulla Spianata dei Signori al calar della sera si illumina un bosco incantato pieni di luci.

Date: fino al 7 gennaio 2024

Orari: tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30 (per date particolari consultare il sito)

Costi: da 0 a 6 anni gratis, da 7 anni a 12 anni ridotto a 3 euro, da 13 anni in su 6 euro.

Viterbo Christmas Village

Il Viterbo Christmas Village si inserisce in un magico borgo medievale, dove concedersi una visita, magari in occasione di una gita fuori porta per respirare l'atmosfera natalizia. Tra le attrazioni la casa di Babbo Natale, la fabbrica della Befana e il villaggio degli elfi.

Date: fino al 6 gennaio 2024

Orari: dalle ore 10 alle ore 20 (per date specifiche e variazioni consultare il sito web)

Costi: dai 5 euro in su con vari percorsi acquistabili in biglietteria oppure online (sono previste inoltre altre tariffe e pacchetti consultabili sul sito).