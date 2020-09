Si vota oggi, domenica 20, e domani, lunedì 21 settembre, per le elezioni regionali in Toscana. In concomitanza con il referendum costituzionale e con le elezioni comunali, i cittadini toscani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo Presidente della Giunta regionale e rinnovare il consiglio. Attesissimo il voto in Toscana, regione storicamente "rossa" che dal 1970 è sempre stata amministrata dal centrosinistra. Dei 7 candidati alla carica di Governatore, due sono i nomi favoriti per la vittoria: Eugenio Giani, candidato del centrosinistra, e Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra. La Toscana, inoltre, è l'unica Regione in cui la legge elettorale, il cosiddetto Toscanellum, prevede un turno di ballottaggio: se nessuno dei candidati riesce ad ottenere almeno il 40% delle preferenze, si dovrà tornare alle urne il 4 e 5 ottobre. Gli elettori potranno recarsi alle urne oggi, dalle 7 alle 23, e domani, dalle 7 alle 15. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni in Toscana: la data e gli orari del voto, i candidati, gli ultimi sondaggi e la legge elettorale.

Regionali in Toscana: fino a che ora si vota oggi e domani

La data per le elezioni regionali in Toscana è domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020; si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, dopodichè inizierà lo spoglio delle schede e arriveranno i primi exit poll e proiezioni. Se, conclusosi lo spoglio, nessuno dei candidati in corsa ha ottenuto almeno il 40% delle preferenze, si andrà al ballottaggio che si terrà il 4 e 5 ottobre.

Come si vota alle elezioni in Toscana: la legge elettorale

La modalità di voto in Toscana è regolata dalla legge elettorale del 2014, chiamata anche Toscanellum. Il sistema di voto in Toscana si differenzia da quello delle altre regioni: qualora nessuno dei candidati riesca a ottenere almeno il 40% delle preferenze, è previsto un turno di ballottaggio. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi, essi sono 24 su 40 qualora uno dei candidati riesca a ottenere almeno il 45% delle preferenze al primo turno; se ottiene tra il 40 e il 45% delle preferenze, invece, i seggi assegnati alla maggioranza saranno 23 su 40.

Il territorio toscano è diviso in 13 circoscrizioni, ognuna delle quali avrà una propria scheda elettorale (Firenze 1, Firenze 2, Firenze 3, Firenze 4, Grosseto, Massa Carrara, Pistoia, Prato, Siena, Arezzo, Livorno, Pisa, Lucca).

Regionali Toscana 2020, candidati e liste

I candidati alla carica di Governatore alle elezioni regionali in Toscana sono 7. Vediamo nel dettaglio chi sono e le liste che li supportano.

Marco Barzanti (Partito Comunista italiano) Salvatore Catello (Partito Comunista) Susanna Ceccardi (Lega, Forza Italia – UDC, Fratelli d'Italia, Toscana civica per il cambiamento) Tommaso Fattori (Sì Toscana a Sinsitra) Irene Galletti (Movimento 5 Stelle) Eugenio Giani (Europa Verde, Partito Democratico, Svolta!, Sinistra Civica Ecologista, Orgoglio Toscana, Italia Viva +Europa) Tiziana Vigni (Movimento 3V)

Elezioni regionali in Toscana: quando arrivano i risultati

Chiuse le urne, lo spoglio inizierà lunedì 21 a partire dalle 15:00. Si procederà prima con lo spoglio delle schede elettorali del referendum per poi dare inizio a quello sulle regionali. È probabile, dunque, che i primi exit poll arriveranno nel pomeriggio di lunedì, mentre i risultati definitivi si potranno avere solo qualche ora più tardi.