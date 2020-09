Oggi si vota per le elezioni regionali in Liguria: dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 21 settembre. Per questo election day, i cittadini liguri sono chiamati alle urne, oltre che per le votazioni regionali, anche per le elezioni amministrative e per il referendum sul taglio dei parlamentari. Tra i papabili alla carica di governatore, il favorito, secondo gli ultimi sondaggi, resta il governatore uscente Giovanni Toti, appoggiato dal centrodestra. Il centrosinistra, invece, appoggia la candidatura di Ferruccio Sansa. Italia Viva e + Europa hanno deciso di correre da soli, schierando Aristide Massardo. In base alla legge elettorale ligure, modificata lo scorso luglio, basta anche un solo voto di differenza a decretare la vittoria di uno dei candidati.

Ecco tutto le informazioni più importanti per queste regionali in Liguria: data, come si vota, chi sono i candidati, la legge elettorale e gli ultimi sondaggi.

Regionali in Liguria: si vota oggi e domani

Si voterà domenica 20 e lunedì 21 settembre per le elezioni regionali in Liguria, in concomitanza con il voto per il referendum costituzionale e con le elezioni amministrative. Si vota dalle 7 alle 23 domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 lunedì 21 settembre, dopodiché inizierà lo spoglio delle schede e l'arrivo dei risultati definitivi.

Come si vota alle elezioni regionali in Liguria

La legge elettorale che regola il voto in Liguria risale al 1995 e prevede un unico turno: il vincitore è il candidato che riesce a ottenere anche un solo voto in più rispetto agli sfidanti. I seggi in consiglio regionale sono 30, divisi per l'80% in base a liste provinciali, per il restante 20% in maniera variabile come premio di maggioranza oppure ripartito tra le liste di minoranza qualora il vincitore abbia già ottenuto un numero maggiore a 18 seggi. In Liguria vige la soglia di sbarramento al 3%, necessaria per poter entrare in Consiglio Regionale; è previsto infine il voto disgiunto. Le schede elettorali saranno 4, di colore rosa, una per ogni circoscrizioni del territorio ligure: ecco i fac simili per la circoscrizione elettorale di Genova, di Imperia, La Spezia e Savona.

Regionali in Liguria, i candidati e le liste

I candidati alla carica di Presidente della Regione Liguria sono 10, sostenuti da 18 liste. Vediamo chi sono i papabili allo scranno più importante della regione e le liste in corsa:

Carlo Carpi (Lista Carpi)

(Lista Carpi) Ferruccio Sansa (Europa Verde, Movimento 5 Stelle, Sansa Presidente, Partito Democratico, Linea condivisa)

(Europa Verde, Movimento 5 Stelle, Sansa Presidente, Partito Democratico, Linea condivisa) Marika Cassimatis (Base Costituzionale)

(Base Costituzionale) Giovanni Toti (Toti Presidente, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, UDC)

(Toti Presidente, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, UDC) Davide Visigalli (Riconquistare l'Italia)

(Riconquistare l'Italia) Giacomo Chiappori (Grande Liguria)

(Grande Liguria) Riccardo Benetti (Rispetto per tutti gli animali)

(Rispetto per tutti gli animali) Aristide Fausto Massardo (Massardo Presidente)

(Massardo Presidente) Alice Salvatore (Il Buonsenso)

(Il Buonsenso) Gaetano Russo (Il Popolo della Famiglia)

Regionali Liguria, quando arriveranno i risultati

I risultati su chi vincerà le elezioni liguri arriveranno a conclusione dello spoglio. Le urne si chiuderanno alle 15 di lunedì 21 e, subito dopo, inizierà lo spoglio. Le operazioni di scrutinio si concentreranno prima sullo spoglio delle schede elettorali del referendum. Per i risultati definitivi, bisognerà aspettare qualche ora. Stando, però, agli ultimi sondaggi sulle elezioni regionali in Liguria, il governatore uscente e candidato del centrodestra Giovanni Toti è in vantaggio di oltre venti punti percentuali su Ferruccio Sansa, il candidato di PD e Movimento 5 Stelle; si attesta tra il 3 e il 5% dei consensi il candidato di Italia Viva, Aristide Massardo.