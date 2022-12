Festa di Sant’Ambrogio 2022 a Milano, cosa fare nel ponte del 7-8 dicembre Dall’7 e fino all’11 dicembre ci saranno diversi eventi e spettacoli previsti per il ponte di Sant’Ambrogio, festività molto cara a tutti i cittadini di Milano. Ecco quali sono gli eventi e delle gite fuori porta che si possono fare per il ponte.

A cura di Ilaria Quattrone

La Galleria Vittorio Emanuele nel giorno di Sant’Ambrogio

Dal 7 dicembre, giorno in cui si festeggia Sant'Ambrogio, il patrono di Milano a domenica 11 dicembre, c'è un lungo ponte festivo che i milanesi potranno sfruttare. È un momento molto sentito per la città ed è considerato il momento di inizio delle feste natalizie. Questo è il periodo perfetto per una gita fuori porta in Lombardia o per partecipare a qualche iniziativa in città.

I mercatini di Natale a Milano

I mercatini in piazza Duomo sono aperti dall'1 dicembre 2022: le casette di legno raccolgono diversi prodotti artigianali, decorazioni e idee regalo. Il 7 dicembre è il giorno in cui invece vengono inaugurati gli Oh bej! Oh bej! Questo è uno degli appuntamenti fissi del ponte di Sant'Ambrogio. Durante solo il tempo del ponte festivo e consentono di poter vivere in anticipo il clima natalizio.

I mercatini di Natale in Lombardia

Per chi invece fosse intenzionato a fare una gita fuori porta, ci sono diversi mercatini in Lombardia: troviamo il mercatino di Bormio che saranno allestite in Piazza del Crocifisso e saranno inaugurati proprio il 7 dicembre. A Cremona ci saranno circa 60 espositori con prodotti tipici alimentari lombardi che potranno essere degustati dall'8 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023.

I villaggi di Babbo Natale

Per i più piccini ci saranno invece diverse location e punti in cui divertirsi in Lombardia. Tra questi troviamo, la Città dei Balocchi a Cernobbio che toccherà alcuni luoghi celebri della città come Villa Erba e Villa Bernasconi. La città aprirà proprio il 7 dicembre 2022 e rimarrà fino al 9 gennaio 2023. A questi, si aggiunge anche Il villaggio delle meraviglie che è possibile visitare negli storici giardini pubblici Indro Montanelli: qui si potrà incontrare Babbo Natale, La Regina delle Nevi e giocare con gli elfi.

A Milano invece sarà possibile incontrare Babbo Natale in uno storico tram degli anni Venti del Novecento: il viaggio dura 45 minuti e consente di poter transitare tra Duomo, tra Piazza Castello, Brera, e Cordusio.

Le piste di pattinaggio

Tra le attrazioni sul ghiaccio attese c'è "Sensation on ice": un percorso ghiacciato di 1.300 metri quadrati, con 1.500 metri quadrati di scenografia e un albero di 18 metri. La pista di pattinaggio consente di poter fare un giro completo di tutta piazza Duca d'Aosta sui pattini. Sulla pista di Snow Tubing, invece, si può giocare scivolando su dei ciambelloni gonfiabili.

Tutte le piste sono gratuite, soltanto l'eventuale noleggio dei pattini è a pagamento. L'inaugurazione è fissata per il 7 dicembre. "Sensation on ice" sarà aperto fino all'8 gennaio. Tra le altre piste, troviamo quella di Piazza Gae Aulenti e ancora quelli in Bagni Misteriosi dove si potrà pattinare a ritmo di musica.

Artigiano in fiera

Il 3 dicembre è stato inaugurato a Rho Fiera Milano, l'Artigiano in Fiera che resterà aperto fino all'11 dicembre. Ci sono diversi padiglioni divisi in due percorsi: il primo è dedicato all'Italia e si possono trovare tutti i prodotti tipici del Paese mentre il secondo è dedicato all'Europa e al mondo. La fiera è totalmente gratuita.

La Prima diffusa

Il 7 dicembre è possibile seguire gratuitamente in diretta la Prima della Scala. Dall'1 al 7 dicembre sono previsti proiezioni, concerti e perfomance dedicati all'opera di Boris Godunov di Modest Petrovič Musorgskij.

Le mostre da visitare a Milano

Per gli appassionati di arte, ci sono diverse mostre che possono essere visitate a dicembre. Per esempio l'esposizione fotografica del maestro fotografo Richard Avedon. Dal 2 dicembre è aperta al pubblico anche la mostra natalizia di Palazzo Marino. Fino al 19 marzo al Mudec troviamo un omaggio al fotografo Robert Capa.