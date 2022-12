Tutti i villaggi e le case di Babbo Natale a Milano e in Lombardia per il 2022 A Natale 2022 a Milano e in tutta la Lombardia sono stati allestiti villaggi dove è possibile conoscere Babbo Natale. Tra i villaggi e le case più famose, troviamo sicuramente il Villaggio delle Meraviglie di Milano, il Tram Express e la Casa dei Balocchi Como. Di seguito alcuni dei villaggi più famosi di Milano e Lombardia.

A cura di Ilaria Quattrone

Per Natale 2022 a Milano e in tutta la Lombardia sono allestiti villaggi dove è possibile trovare Babbo Natale. Questo potrebbe essere un modo per trascorrere del tempo in famiglia e consentire ai più piccoli di conoscere Babbo Natale, imbucare le loro letterine e giocare con gli Elfi. Tra i villaggi e le case più famose, troviamo sicuramente il Villaggio delle Meraviglie di Milano, il Tram Express e la Casa dei Balocchi Como. Ecco una lista di tutti i villaggi e le case da visitare.

Christmas Village Milano

Il Villaggio delle Meraviglie

Dal 19 novembre e fino all'8 gennaio 2023 è possibile visitare il Villaggio delle Meraviglie che si trova nel parco Indro Montanelli, in zona Porta Venezia a Milano. All'interno si potrà pattinare sulla pista che è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 21 e sarà disponibile anche il 24, 25 e 31 dicembre. La vigilia di Natale sarà aperta dalle 10.30 alle 18, a Natale sarà aperta dalle 15 alle 20 e il 31 dicembre sarà aperta dalle 10.30 alle 18.30.

La Casa di Babbo Natale sarà aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 18.30, sabato e domenica , nei giorni festivi e dal 23 dicembre all'8 gennaio sarà aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ci saranno poi alcuni mini show e spettacoli che andranno in scena nei giorni feriali dalle 15 alle 18.30, sabato, domenica, nei festivi e dal 23 dicembre e fino all'8 gennaio saranno aperti dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ogni ora ci saranno poi le babydance, i quiz e i mini show che durano 15 minuti. Alle 11 ci saranno "Le Favole I Racconti".

Non mancherà nemmeno lo spettacolo dei burattini, "Il Circo Degli Elfi", che sabato, domenica, festivi e dal 23 dicembre all'8 gennaio sarà aperto dalle 10.30 alle 20. Ci sono anche diversi punti ristoro.

La casa di Babbo Natale ad Albiolo

La casa di Babbo Natale ad Albiolo (Fonte: Protezione Civile intercomunale Prealpi)

Ad Albiolo, comune in provincia di Como, il 3 dicembre è stata aperta la casa di Babbo Natale. In via Quarto dei Mille, sarà possibile vedere la montagna innevata, il pupazzo di neve Olaf e le poste sulla slitta di Babbo Natale. La casa è illuminata da 35mila lampadine e per ridurre i consumi, visti i tempi, è stato utilizzato un generatore.

Il Tram Express

Il Tram Express

Oggi, martedì 6 dicembre 2022, il 14 dicembre e dal 20 al 22 dicembre 2022 sarà possibile viaggiare sul Tram Express e vivere la magia del Natale a bordo di un tram storico. Le partenze sono previste ogni ora dalle 17 e fino alle 20 e in Duomo, Piazza Castello, Brera e Cordusio. Sono previsti in totale solo 46 posti e il viaggio, che dura 45 minuti, consentirà di raggiungere Stresa (Piemonte) e Ornavasso (Piemonte).

Casa di Babbo Natale di Melegnano

La casa di Babbo Natale di Melegnano

Da sabato 10 dicembre e fino all'8 gennaio 2023 dalle ore 17 e fino alle ore 21 si potrà ammirare la casa di Babbo Natale a Melegnano, comune in provincia di Milano. L'abitazione, che si trova in via dei Platani al civico 31, è privata e non c'è da pagare alcun biglietto. Le luci possono essere ammirate dal marciapiede. Le luci, come si legge dal sito del proprietario, "vogliono trasmettere un messaggio di Pace, Serenità e Gioia di Vivere".

Casa di Babbo Natale di Gromo

Dal 19 novembre e fino al 26 dicembre a Gromo (Bergamo) sarà aperta la Casa di Babbo Natale. A pochi passi dalla Basilica di Santa Maria Assunta, si trova il simpatico villaggio dove all'ingresso ci saranno gli Elfi che aiuteranno i bambini a scrivere una letterina che consegneranno direttamente a Babbo Natale.

Tutti i testi parteciperanno al concorso "In miniera e in fattoria gratis" che consentirà di portare i compagni di classe gratuitamente in visita alla Fattoria Ariete e alle miniere della Val del Riso. La casa è visitabile e ci sono alcuni spazi in cui si potranno realizzare alcuni lavoretti natalizi. Nel giardino ci saranno anche gli animali della fattoria e si potrà visitare anche il Museo dei Presepi. L'ingresso è di 10 euro a persona, gratis per i bimbi sotto ai due anni.

Città dei Balocchi a Como

La città dei Balocchi

La Città dei Balocchi di Cernobbio (Como) è arrivata alle sua 29esima edizione. Il luogo apre il 7 dicembre 2022 e chiuderà l'8 gennaio 2023. La città può essere raggiunta tranquillamente in treno, in autobus, in auto e anche in battello. L'ingresso è gratuito e ci sono tantissime installazioni natalizie e personaggi fiabeschi. Ci saranno anche alcuni alberi parlanti e canterini che prenderanno vita e racconteranno tante storie.

Casa di Babbo Natale a Castione della Presolana

La casa di Babbo Natale a a Castione della Presolana Fonte: Corpo Volontari Presolana

Dal 19 novembre 2022 a fino al 25 dicembre a Castione della Presolana, oltre ai Mercatini di Natale, ci sarà anche la Casa di Babbo Natale. Tutti i weekend saranno organizzati laboratori e sarà possibile salire sulla giostra dei cavalli. In tutto il paese, Babbo Natale e i suoi Elfi hanno nascosto poi diversi Teddy Bear che tutti i bambini potranno cercare. Chi indovinerà il numero esatto riceverà un fantastico premio.

Oltre agli orsetti, gli Elfi hanno sparso i loro luoghi del cuore: per scoprirli tutti si potrà prendere il trenino della Presolana. Una volta dentro il Villaggio, si potrà passare nel bosco incantato dove gli elfi prepareranno alcuni doni e aiuteranno i bimbi a scrivere la letterina. Oltre alla casa, si potrà visitare la taverna di Babbo Natale, il laboratorio degli Elfi e la pista delle Biglie Giganti. Insieme agli Elfi, i bambini potranno conoscere anche i Mons che sono gli abitanti dei boschi delle montagne bergamasche.

A Bratto si potrà visitare la stanza in cui gli Elfi dormono e riposano e infine in via Fantoni ci sarà la seggiovia degli elfi che poterà alla pista da sci dell'Elfo Buddy. In via San Rocco si potrà entrare nella cucina dell'Elfo pasticcione dove i bimbi potranno preparare dolci mentre alla casa degli anziani si potrà ascoltare i nonni degli elfi che racconteranno alcune storie di Natale e fino all'Oratorio dove è stata allestita una pista di pattinaggio.