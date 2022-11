Mercatini di Natale 2022 in Lombardia: quando iniziano e dove trovare i più belli Mercatini dedicati al gusto, al divertimento dei più piccoli o alla creatività locale. Tornano i villaggi del Natale, con le caratteristiche casette di legno e le luci delle feste, nelle città della Lombardia.

Lucine, odore di legno e di zucchero filato, tanto artigianato locale. È l'atmosfera fiabesca che si respira nei mercatini di Natale che ogni anno, in occasione delle festività, riscalda la città che lo ospita. Sì, perché questi appuntamenti imperdibili di dicembre non si trovano solo nelle località di montagna, ma animano anche i centri dei capoluoghi lombardi (e non solo a Milano). Ecco dunque una breve guida per non perdersi i migliori mercatini di Natale in Lombardia.

I mercatini nel piazzale degli Alpini di Bergamo

Un piccolo villaggio in piazzale degli Alpini a Bergamo, formato dalle caratteristiche casette di legno. Qui sarà possibile apprezzare specialità enogastronomiche e acquistare opere di artigianato locale e internazionale come stoffe ricamate, bigiotteria e lavori in ceramica, vetro e legno. Ma non solo. Si potrà sfrecciare sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio, cantare al concerto di Natale o correre vestiti da Babbo Natale per la Babbo running del 24 dicembre (ore 10). Per i bimbi, invece, in programma la visita di Santa Lucia e di Babbo Natale con regali e dolci per tutti. Dal 18 novembre 2022 al 27 dicembre 2022. Orari: dalle ore 9.30 alle ore 19.30.

La Città dei Balocchi di Cernobbio (Como)

Dall'inizio di dicembre fino ai primi giorni di gennaio Cernobbio si trasforma nella Città dei Balocchi, una festa unica e magica pensata e dedicata ai bambini e alle famiglie. Torna anche quest'anno e si trasferisce dalla città di Como alla provincia, per il 29esimo anniversario, il celebre mercatino di Natale immerso dentro un caleidoscopio di luci e di colori magici. La manifestazione toccherà alcuni dei luoghi più celebri e prestigiosi della cittadina come Villa Erba e Villa Bernasconi, il centro storico e alcune frazioni. Dal 7 dicembre 2022 all'9 gennaio 2023.

I Mercatini della Creatività a Bormio (Sondrio)

Per chi desidera però anche respirare l'aria di montagna, mentre si aggira tra stand di oggettistica e vin brûlé, caldarroste e cucina nordica, c'è lui: il mercatino di Bormio (Sondrio). La perla della Valtellina, celeberrima località sciistica e termale, offre infatti chicche di piccolo artigianato, opere creative rigorosamente handmade e prodotti tipici. Le bancarelle dei Mercatini della Creatività verranno allestite in Piazza del Crocifisso. Aperti 7/11, 15/18, 21/24, 26/30 dicembre 2022 e 4/8 gennaio 2023, dalle ore 10 alle ore 19.

Il Mercatino del Gusto a Cremona

Un'esposizione all'insegna del buon gusto. Soprattutto gastronomico, come il territorio impone. Il Mercatino di Cremona viene infatti disposto nella centralissima Piazza Stradivari e in via Baldesio e ospita circa 60 espositori che proporranno prodotti alimentari tipici della Lombardia, accompagnati da prodotti e specialità extraregionali e addobbi natalizi hand made. Prodotti tipici alimentari della Regione Lombardia presenti: miele e marmellate, ravioli e tortelli fatti a mano, farine antiche, pasta fresca bio ripiena e pasta secca bio, funghi tartufi freschi e lavorati, trasformati di lumaca, confezioni natalizie di vino, formaggi tipici lombardi come salva cremasco dop, grandcapra, gorgonzola dop e formaggi di pecora, formaggi e salumi bresciani, formaggi e salumi della Valcamonica e confetture, formaggi e salumi della Valle Brembana, croccante e torrone di Cremona, cioccolato, cioccolata calda e liquore tipico del Lago di Garda, waffel, pannettoni, caldarroste, castagnaccio e vin brulè. Dall'8 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023.