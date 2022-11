Mercatini di Natale 2022 a Bergamo e provincia: quando iniziano e dove trovarli Sta terminando il conto alla rovescia per i mercatini di Natale. Come ogni anno a Bergamo, dal 18 novembre al 27 dicembre 2022, il piazzale degli Alpini ospiterà stand per acquistare specialità gastronomiche e artigianali. Altri eventi animeranno, poi, tutta la provincia bergamasca.

A cura di Enrico Spaccini

Con il 25 dicembre sempre più vicino, sta terminando anche il conto alla rovescia per i primi mercatini di Natale. Come ogni anno, Bergamo ospiterà nel piazzale degli Alpini varie casette di legno che dal 18 novembre al 26 dicembre 2022 offriranno la possibilità di acquistare specialità enogastronomiche, opere di artigianato locale, stoffe ricamate, bigiotteria e lavori in ceramica, vetro e legno.

Ma non solo, perché tutta la provincia bergamasca si animerà di mercatini e altri eventi che ci accompagneranno verso il 25 dicembre. Ecco allora tutte le informazioni che dovete sapere per poter apprezzare appieno i migliori mercatini a Bergamo e in provincia.

I mercatini di Natale a Bergamo

Il mercatino di Natale a Bergamo al piazzale degli Alpini

Ecco allora che già dal 18 novembre a piazzale degli Alpini aprirà il tradizionale mercatino di Natale. Numerosi stand in cui si potranno acquistare gli addobbi per l'albero di Natale ma anche regali da donare ad amici o parenti.

In piazza Dante, invece, torna il ‘Christmas village‘: un villaggio di casette in legno dedicato al cibo e all'artigianato. Questa 14esima edizione è stata organizzata dall'associazione Notèr de Bèrghem, in collaborazione con Anva Confesercenti, e resterà aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30, mentre il sabato fino alle 22.

Si parla di un totale di 26 casette che, nel pomeriggio dell'11 dicembre, ospiteranno Santa Lucia e il 25 dicembre proprio Babbo Natale per scattare fotografie con i più piccoli. Le principali novità di quest'anno sono i numerosi eventi del fine settimana che vedranno esibizioni di artisti di strada e musicali, con zampognari e cornamuse.

Il mercatino di Castione della Presolana

Il mercatino di Natale a Castione della Presolana in Valseriana (valseriana.eu)

È arrivato alla ventesima edizione il mercatino natalizio organizzato dal Comune di Castione della Presolana. Un totale di 45 espositori, dagli hobbisti con prodotti a tema natalizio e non, che ospitano artigiani e l'enogastronomia tipica delle valli. L'apertura è prevista per il 19 novembre, la chiusura per il 18 dicembre.

Al piazzale Donizetti, invece, si terrà la tradizionale giostra dei cavalli. Confermata, inoltre, la presenza del grande ‘Teddy bear', la mascotte dei mercatini di Castione della Presolana.

La Casa bergamasca di Babbo Natale in Valseriana

La mappa della Casa bergamasca di Babbo Natale a Gandino (Facebook)

Per chi vuole, invece, visitare la Casa bergamasca di Babbo Natale, dovrà andare in Valseriana. Nel centro medievale di Gandino, dominato dalla monumentale Basilica di Santa Maria Assunta, sarà allestita la casa di Santa Claus. Qui i bambini potranno scrivere la propria letterina e consegnargliela personalmente. E tutte le letterine parteciperanno al concorso ‘Gratis in miniera e in fattoria': visite guidate con i compagni di classe dei vincitori alla Fattoria Ariete e alla ‘miniera tascabile' della Valle del Riso.

La casa sarà aperta al pubblico dalle 14 alle 18 in tutti i finesettimana fino a Natale, oltre che giovedì 8 e venerdì 9 dicembre. L'ingresso unico costa 10 euro.

La festa di Santa Lucia a Seriate

La locandina del mercatino Santa Lucia aspettando Natale (Facebook)

Sempre per la festa di Santa Lucia, il Comune di Seriate ripropone per l'11 dicembre il mercatino ‘Aspettando Natale' in piazza Donatori di Sangue. Arrivato alla quarta edizione, dalle 9:00 alle 19:00 propone caratteristici addobbi, presepi e prodotti tipici.