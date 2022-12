Dove pattinare sul ghiaccio a Milano: le piste aperte a Natale 2022 Per questo periodo natalizio non mancano piste di pattinaggio sul ghiaccio allestite in diversi punti della città. Ecco dove si trovano.

A cura di Giorgia Venturini

In città la magia del Natale è anche su ghiaccio. A Milano sono state allestite diverse piste di pattinaggio sparse per le vie del centro e non solo. Tra le più note ci sono quelle allestite al Villaggio delle Meraviglie e ai Bagni Misteriosi. Da non perdere la pista che si può trovare al Senstation on Ice, il nuovo villaggio allestito dal 7 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 in piazza Duca d’Aosta.

Sensation On Ice

Data: dal 7 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023

Orari: tutti ogni giorno dalle 10 alle 21

Costi: gratuito

L'attrazione più gradita a bambini e adulti al villaggio di Natale Senstation on Ice proprio davanti alla stazione Centrale è sicuramente la pista di pattinaggio. Si tratta dell'attrazione principale ed è accessibile gratuitamente: solo con pochi euro invece si possono noleggiare i pattini. Sul ghiaccio anche diversi spettacoli per tutto il periodo dell'iniziativa.

Bagni Misteriosi

Data: dal 7 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023

Orari: tutti ogni giorno dalle 10 alle 21

Costi: l'ingresso costa 10 euro

La tradizione natalizia non mancherà neanche al villaggio natalizio ai Bagni Misteriosi. Per l'occasione la piscina si trasformerà in una pista da ghiaccio che richiamerà tantissimi milanesi. La pista, che quest'anno sarà sintetica e non naturale, è posizionata proprio sopra la vasca. La corniche è quella di sempre: Teatro Franco Parenti. L'appuntamento è in via Carlo Botta 18.

Il centro Arese

Data: dal 20 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Tanti festeggiamento anche al Centro di Arese. Qui dal 20 Novembre al 6 Gennaio non manca la magia del Natale. Tanti gli appuntamenti e gli intrattenimento per tutti. Nel dettaglio, la pista di pattinaggio è possibile trovarla all’area eventi del mall al primo piano: 350mq di ghiaccio naturale a disposizione di tutti i pattinatori. Non mancheranno le attrazioni per i più piccoli.

Gae Aulenti On Ice

Data: dal 4 dicembre 2022 al 30 gennaio 2023

Orari: dalle 10 fino a mezzanotte. Venerdì e sabato dalle 10 fino all'una

Costi: gratuito

Tra le piste da ghiaccio più suggestive di Milano c'è sicuramente quella di piazza Gae Aulenti: "Per regalarti emozioni sul ghiaccio nella piazza più cool di Milano", come assicurano gli organizzatori. Poi aggiungono che "per i più piccoli che si affacciano per la prima volta al pattinaggio su ghiaccio ci sono degli amici che li aspettano". Anche in questo caso la tradizione natalizia è assicurata sia per grandi e piccoli.

Agorà

Per chi però punta a qualcosa di più "professionale", l'appuntamento come sempre è ad Agorà: lo Stadio è inserito nel contesto residenziale di una delle aree più importanti di Milano situata tra Assago e San Siro. Si tratta di un palazzetto facilmente raggiungibile con i mezzi e con davanti un ampio parcheggio. Qui tutto l'anno si organizzano corsi di pattinaggio e altri eventi.