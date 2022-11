Quali mostre visitare a Milano a dicembre 2022, il programma del mese Il Natale a Milano non è solo vetrine, luci e meraviglia. È anche offerta culturale di altissimo livello e mostre di ogni genere, dal Rinascimento alla pop art: ecco quelle da non perdere.

Le vetrine illuminate, i festoni, l'albero acceso in piazza Duomo. L'atmosfera del Natale milanese è unica: da cartolina quella che si respira in mezzo alle grandi vie dello shopping, tra San Babila e il Castello Sforzesco. Ma non è certo da meno quello delle vie più secondarie, dove hanno luogo alcuni tra i musei più apprezzati di tutta Italia. E se è vero che Milano è moda, opulenza, ricchezza e meraviglia, è altrettanto vero che la città è anche offerta culturale di altissimo livello, con collezioni e mostre d'arte sempre diverse. Ecco quelle che si potranno visitare nel mese di dicembre, tra una cioccolata calda ai tavoli di una bar elegante e un pomeriggio di compere.

Il fotografo delle star Richard Avedon a Palazzo Reale

In testa, naturalmente, c'è Palazzo Reale con i suoi grandi nomi. Per il mese di dicembre sarà ancora possibile visitare l'esposizione fotografica del maestro fotografo Richard Avedon: autore dei ritratti in bianco e nero che hanno fatto la storia, non solo della fotografia ma anche dello spettacolo e del costume internazionale. Fino al 29 gennaio 2021 Palazzo Reale celebra Richard Avedon, uno dei maestri della fotografia del Novecento, con una mostra che ne ripercorre gli oltre sessant’anni di carriera attraverso 106 immagini provenienti dalla collezione del Center for Creative Photography (CCP) di Tucson (USA) e dalla Richard Avedon Foundation (USA). Una sezione, inoltre, è interamente dedicata alla collaborazione tra Richard Avedon e Gianni Versace.

Richard Avedon – Relationships

Palazzo Reale

Fino al 29 gennaio 2023

Lunedì chiuso

Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10.00 -19.30

Giovedì 10.00 – 22.30

(la biglietteria chiude un'ora prima)

Open € 17,00

Intero € 15,00

Ridotto € 13,00

La mostra natalizia di Palazzo Marino dedicata al Rinascimento fiorentino

Dal 2 dicembre apre al pubblico anche la mostra natalizia di Palazzo Marino. In esposizione grandi capolavori dell’arte rinascimentale fiorentina: la “Madonna col Bambino” di Botticelli, “L’adorazione dei Magi” di Beato Angelico, la “Madonna col Bambino” realizzata da Filippo Lippi e “Carità” di Tino di Camaino.

Protagonisti di questa edizione anche gli altri otto municipi della città di Milano: dal 13 dicembre ognuno di loro ospiterà un’opera a testa all’interno delle proprie biblioteche rionali, contribuendo a creare un percorso espositivo diffuso.

La Carità e la Bellezza

Palazzo Marino

Fino al 15 gennaio 2023

Ingresso libero con visite guidate

Robert Capa al Mudec di Milano

Fino al 19 marzo, va in scena al Mudec un omaggio al grande fotografo ungherese Robert Capa, in occasione dei 110 anni dalla nascita: una mostra personale ripercorrerà i principali reportage di guerra e di viaggio che Capa realizzò durante vent’anni di carriera. Anni che coincisero con i momenti cruciali della storia del Novecento. In esposizione, i più importanti lavori di Capa dalla Guerra civile spagnola alla Seconda guerra mondiale, dai viaggi in Unione Sovietica ai conflitti in Indocina.

Robert Capa nella storia

Mudec Milano

Fino al 19 marzo 2023

Lunedì 14.30 – 19.30

Martedì – mercoledì – venerdì – domenica 9.30 – 19.30

Giovedì – sabato 9.30 – 22.30

Il maestro della pop art Andy Warhol alla Fabbrica del Vapore

Dopo dieci anni di assenza torna a Milano Andy Warhol, celeberrimo dio della pop art internazionale. Oltre trecento opere, divise in sette aree tematiche e tredici sezioni: La pubblicità della Forma è una mostra che per tutto dicembre occuperà gli spazi della Fabbrica del Vapore (zona Farini-Monumentale). In esposizione una produzione sconfinata dell'artista che ha anticipato i social network e la globalizzazione degli anni Duemila, stravolgendo la storia dell’arte, dagli inizi negli anni Cinquanta (quando Andy Warhol lavorava come illustratore commerciale) sino all’ultimo decennio di attività negli anni Ottanta.

Andy Warhol – La pubblicità della Forma

La Fabbrica del Vapore

Biglietto 19 euro tariffa intera, under 18 a 15 euro

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì 9.30 – 19.30

Sabato, domenica e festivi 9.30 – 20.30.