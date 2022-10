Oggi apre la mostra di Andy Warhol a Milano: prezzi dei biglietti, orari e opere esposte Dopo dieci anni torna in mostra a Milano Andy Warhol, con più di trecento opere (tra cui l’iconica Marilyn Monroe e la Campbell’s Soup). Inaugura oggi alla Fabbrica del Vapore, con la curatela di Achille Bonito Oliva.

La mostra alla Fabbrica del Vapore a Milano

Oltre trecento opere, divise in sette aree tematiche e tredici sezioni. Il padre della pop art statunitense e globale torna dopo quasi dieci anni a Milano, e lo fa in grande.

Ossia con una mostra che, da oggi al 26 marzo 2023, occuperà gli spazi della Fabbrica del Vapore (zona Farini-Monumentale): Andy Warhol. La pubblicità della Forma è promossa e prodotta da Comune di Milano–Cultura e Navigare, curata da Achille Bonito Oliva con Edoardo Falcioni per Art Motors, Partner BMW.

In mostra una produzione sconfinata dell'artista che ha anticipato i social network e la globalizzazione degli anni Duemila, cambiando per sempre la storia dell’arte, dagli inizi negli anni Cinquanta (quando Andy Warhol lavorava come illustratore commerciale) sino all’ultimo decennio di attività negli anni Ottanta.

Biglietti mostra Andy Warhol a Milano dal 22 ottobre 2022: costo e dove acquistarli

Le prevendite dei biglietti si trovano online su Ticketone, a partire da € 13,50.

14 euro Biglietto intero Weekend e Festivi

12 euro Biglietto intero Feriale

16 euro Biglietto Open(include ingresso salta la fila e un poster in tiratura limitata)

10 euro Biglietto Ridotto Tutti i giorni (Under 14, Over 65, Giornalisti con tesserino ODG, Dipendenti Comune di Milano, Convenzioni, Possessori abbonamento annuale ATM e TRENORD, Docenti, Universitari, Disabili ed accompagnatori)

8 euro Gruppi oltre 10 persone

5 euro ScuoleIngresso gratuito per i bambini fino a 5 anni.

Orari e visite guidate alla Fabbrica del Vapore per la mostra di Andy Warhol

Il tour guidato ha una durata di un’ora e mezza circa, con ritrovo 15 minuti prima all’ingresso della mostra. La quota di partecipazione è di 19 euro a tariffa intera; il biglietto ridotto per under 18 invece costa 15 euro. In programma anche visite animate per famiglie, per far immergere completamente i più piccoli nel coloratissimo mondo di Andy Warhol.

Si prenota via e-mail (info@milanoguida.com) o per telefono, chiamando il numero 02 3598 1535 (attivo dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.30 e 14.30-18.00 e nel weekend ore 9.00-17.00).

La Marilyn Monroe di Andy Warhol

Le 300 opere di Andy Warhol esposte a Milano alla Fabbrica del Vapore

Oltre trecento pezzi, con più di 200 opere uniche: la maggior parte di provenienza dell’Estate Andy Warhol, due di proprietà di Keith Haring e altre da prestigiose collezioni private tra dipinti originali, serigrafie storiche, disegni, polaroids, fotografie e altri veri e propri cimeli come le cover originali disegnate e autografate da Warhol.

Non possono mancare, ovviamente, le icone che l'hanno reso una celebrità mondiale come la mitica Campbell’s Soup, e i volti in serie di Liz Taylor, Jackie Jennedy e Marilyn Monroe.