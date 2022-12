Cosa fare a Milano a Natale 2022: eventi e attrazioni nel weekend il 24, 25 e 26 dicembre Dal 24 e fino al 26 dicembre ci sono diversi eventi a Milano per grandi e piccini: da villaggi di Babbo Natale e fino a mostre e piste di pattinaggio. Ecco tutti gli eventi in programma.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel weekend di Natale, dal 24 al 26 dicembre 2022, a Milano ci sono diversi eventi in programma, per adulti e per bambini. In città ci sono attrazioni di tutti i tipi e per tutti i gusti, dai mercatini di Natale ai Villaggi di Babbo Natale, passando per concerti e spettacoli.

Passeggiare per i mercatini di Natale a Milano

I mercatini di Natale a Milano saranno aperti fino al 6 gennaio 2023. In Piazza Duomo si potrà girare tra le casette di legno che vendono prodotti artigianali, vestiti e altri oggetti. Tra i mercatini più attesi nel capoluogo meneghino c'è anche il Banco di Garabombo: si tratta del mercatino natalizio etico e solidale della città. È possibile trovare prodotti sani e artigianali che rispettano l'ambiente e i diritti umani.

Incontrare Babbo Natale

Per poter incontrare Babbo Natale nel capoluogo meneghino si potrà accedere al magnifico Villaggio delle Meraviglie che si trova nel parco Indro Montanelli e sarà aperto fino all'8 gennaio in zona Porta Venezia a Milano. Gli orari cambieranno in base alle festività: La vigilia di Natale la Casa di Babbo Natale dal 23 dicembre all'8 gennaio sarà aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Pattinare sul ghiaccio

In piazza Duca d'Aosta, dove si trova la stazione centrale di Milano, si potrà pattinare sulla pista del Senstation on Ice che rimarrà allestito fino all'8 gennaio 2023. Anche ai Bagni Misteriosi, la piscina si trasformerà in una pista da ghiaccio: si potrà accedere tutti i giorni dalle 10 e fino alle 21. Ancora tra Assago e San Siro si potrà trovare la pista "Agorà" e al Forum di Assago ne sarà allestita un'altra dove è possibile anche partecipare ai corsi di avviamento organizzati per i più piccoli.

Visitare le mostre di dicembre in città

Tra le mostre da visitare a dicembre, c'è l'esposizione fotografica di Richard Avedon: si potrà visitare fino al 29 gennaio a Palazzo Reale. Una sezione è dedicata anche alla collaborazione tra l'artista e lo stilista Gianni Versace. A Palazzo Marino invece c'è una mostra natalizia dedicata al Rinascimento fiorentino che resterà aperta fino al 15 gennaio 2023. Al Mudec di Milano, fino al 19 marzo, ci sarà l'esposizione di Robert Capa.

Partecipare al concerto Harlem Gospel Choir

La compagnia Harlem Gospel Choir concluderà il suo tour in giro per l'Italia proprio a Milano e precisamente al Blue Note. Dal 26 dicembre e fino all'1 gennaio si potrà partecipare al concerto e cantare canzoni come Oh Happy Day, Amazing Grace e tante altri brani di musica Gospel e Jazz afroamericana.

Lo schiaccianoci al Piccolo Teatro Grassi

Dal 28 dicembre al 6 gennaio 2023 andrà in scena Lo Schiaccianoci al Piccolo Teatro Grassi. Rimarrà fino al 6 gennaio 2023. Lo spettacolo è tratto dal balletto di Pëtr Il’ič Čajkovskijriduzione per marionette. La regia è di Franco Citterio e Giovanni Schiavolinscene, le sculture e luci Franco Citterio e i costumi Cecilia Di Marco e Maria Grazia Citterio. Sul palco del Piccolo Teatro arriverà la gioia dei giochi e dei balocchi, la battaglia fra i soldatini e le forze del Re dei Tomi e ancora il volo a cavallo della slitta. Momenti unici in grado di far sognare grandi e piccini.