Artigiano in Fiera 2022 a Milano: come ottenere il pass e scaricare l’invito gratuito Torna a Milano uno degli appuntamenti più attesi di tutto l’anno: è la Fiera dell’Artigianato, che dal 3 all’11 dicembre (ogni giorno dalle 10 alle 22.30) occuperà gli spazi della Fiera di Rho. Saranno 2.350 gli espositori, provenienti da 84 Paesi.

L’Artigiano in Fiera

Migliaia di artigiani da tutto il mondo. Torna a Milano, immancabilmente, uno degli appuntamenti più attesi di tutto l'anno: è Artigiano in Fiera, che dal 3 all'11 dicembre (ogni giorno dalle 10 alle 22.30) occuperà gli spazi della Fiera di Rho. Dal 1996 l'esposizione internazionale del fatto a mano richiama migliaia di lombardi e turisti, spinti dalla curiosità di viaggiare con gli occhi e con il gusto oppure dal desiderio di accaparrarsi i regali di Natale più originali.

L'offerta spazia dai migliori prodotti alimentari alle bevande tradizionali di ciascun territorio (con 28 ristoranti e 21 stand del gusto), dai più particolari capi e accessori per l'abbigliamento alle produzioni più curate di prodotti per la salute e la bellezza del corpo. Dai gioielli e bijoux più particolari, ai complementi d'arredo e i prodotti più originali per il tempo libero. Insomma, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

La fiera, inoltre, è totalmente gratuita: basta solamente registrarsi al sito ufficiale dell'evento per ottenere un invito gratuito.

Artigiano in Fiera a Milano 2022: le date e gli orari

L'esposizione è aperta al pubblico dal 3 all'11 dicembre, ogni giorno dalle 10 alle 22.30. Una settimana intera tra cibo, oggetti, suoni e suggestioni provenienti da infiniti territori, lontani e vicini: dalle Regioni italiane alle nazionalità più esotiche, saranno presenti i prodotti di ben 2.350 espositori (510 dei quali presenti per la prima volta) provenienti da 84 Paesi.

Come ottenere l'invito gratuito e scaricare il biglietto

L'ingresso in fiera per i visitatori è gratuito. Gli iscritti alla community della manifestazione (formata dai visitatori delle ultime edizioni e dai clienti della piattaforma digitale www.artigianoinfiera.it) ricevono direttamente sul loro indirizzo e-mail l'invito gratuito per accedere alla fiera, valido tutti i giorni e per più ingressi. Chi invece non si à già registrato online può scaricare comunque il proprio invito gratuito da questo link.

Gli espositori alla Fiera dell'artigianato a Rho, la mappa sul sito

Gli espositori in Fiera sono migliaia. Ma uno spazio particolare sarà dedicato all'India, Paese d'Onore di questa edizione, e un altro agli artigiani ucraini. Tantissime anche le aree a tema, dal Salone della Creatività alla sezione dedicata all'arredamento, al risparmio energetico e alla domotica, fino all'area di Leolandia dedicata al divertimento dei più piccoli. Qui la mappa online per orientarsi tra gli stand.

Come arrivare all'Artigiano in Fiera tra mezzi pubblici e parcheggi

I principali mezzi di trasporto per raggiungere la manifestazione sono la linea M1 rossa della metropolitana (fermata Rho Fiera) e le linee del passante ferroviario e dell'alta velocità.

Trenord ha pensato a un biglietto speciale di andata e ritorno ad hoc, acquistabile dal 1 dicembre, che consente di raggiungere i padiglioni di Rho da tutte le stazioni della Lombardia al prezzo di 15 euro (e di usufruire di un 10 per cento di sconto nei bar e ristoranti convenzionati). Gli under 14 accompagnati da un genitore o parente adulto diretto all'Artigiano in Fiera viaggiano addirittura gratis.

In occasione dell'evento, Italo ha invece previsto una fermata straordinaria a Rho Fiera per l'intera durata dell'evento, con dieci collegamenti giornalieri. Per chi invece arriva in automobile, potrà avere a disposizione un parcheggio di oltre 10mila posti (3 euro all'ora, 18 euro al giorno).