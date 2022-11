Cosa fare a Milano nel weekend: l’elenco dei musei gratis domenica 6 novembre 2022 Musei a ingresso gratuito per la prima domenica del mese a Milano. E ancora eventi e iniziative sparse per tutta la città e aperte al pubblico senza biglietto d’ingresso.

Torna il sole su Milano, e torna anche Domenica al Museo. Ovvero quel giorno del fine settimana in cui la cultura è gratuita tra musei, monumenti, gallerie, parchi e luoghi storici. Anche il capoluogo lombardo, ovviamente, non fa certo eccezione e si prepara ad accogliere i tanti visitatori domenicali che potranno accedere ai siti che aderiscono all'iniziativa senza pagare. Prenotazione consigliata (e in alcuni casi obbligatoria: il Ministero della Cultura consiglia infatti di consultare le schede di dettaglio prima di programmare la visita), così come l'utilizzo della mascherina.

I musei gratis a Milano per la prima domenica del mese

Come ogni prima domenica del mese, anche il 6 novembre alcuni musei di Milano saranno aperti al pubblico gratuitamente, seguendo gli orari di visita previsti. Rientrano nell'iniziativa i seguenti musei:

Gli eventi gratuiti a Milano nel weekend

È il fine settimana giusto per trovarsi a Milano. Da venerdì 4 a domenica 6 novembre arriva infatti la Coppa del Mondo del Panettone, la finalissima del grande evento interamente dedicato al dolce lombardo più amato al mondo che per la prima volta approda nella patria del panettone. La location della Coppa del Mondo del Panettone 2022 sarà il Palazzo delle Stelline (corso Magenta 61), dove sono in programma tre giorni aperti al pubblico fra eventi, presentazioni e workshop, con la possibilità di acquistare e assaggiare i panettoni più buoni del mondo.

Leggi anche Cosa fare per avere un weekend perfetto a Milano, secondo il New York Times

Grandi acquisti, stavolta di abbigliamento vintage e artigianato, si possono fare anche da Wunder Mrkt allo Spirit de Milan. L'ex fabbrica in Bovisa ospita la fiera delle meraviglie con oltre cento espositori da tutta Italia. Per tutta la giornata note di musica jazz e blues accompagnano l'esposizione di oggetti d'artigianato, vintage, design e rarità. Ingresso gratuito.

Dalle 9.30 alle 18.30 si può visitare anche Abilmente, il Salone delle Idee Creative all'interno del Superstudio Maxi, ex fabbrica siderurgica in zona Famagosta con 10 mila metri quadrati di superficie espositiva e 2 mila metri quadrati di pannelli solari, il più grande open space totalmente sostenibile di Milano.

Infine, aperto ai visitatori sarà anche il primo mercatino della fotografia a Milano: si chiama Milano Sunday Photo e coinvolge tutte le sale della Cascina Cuccagna, un pezzo di storia nel centro della metropoli meneghina. Dalle 10 alle 20.