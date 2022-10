Cosa fare a Milano nel weekend dal 7 al 9 ottobre: gli eventi e le mostre in città Ogni weekend a Milano è possibile scegliere tra tantissimi eventi per grandi e piccini. Alcuni sono anche gratis. Ecco quindi gli eventi, le attività e mostre che abbiamo selezionato per voi per trascorrere il fine settimana dal 7 al 9 ottobre anche con i più piccoli. Tra questi c’è il Safari Urbano al Castello Sforzesco o ancora il Pumpkin Patch al Campo di Federica.

A cura di Giorgia Venturini

Ogni weekend a Milano è possibile scegliere tra tantissimi eventi, anche gratis, per adulti e bambini che possano soddisfare tutte le aspettative. Anche per questo fine settimana, dal 7 al 9 ottobre, non mancano gli eventi, le attività e le mostre anche adatte per le intere famiglie.

Dallo scorso 4 ottobre Palazzo Reale a Milano ospita la prima retrospettiva italiana dedicata a Max Ernst. Con una quota di iscrizione è possibile invece partecipare alla Deejay Ten, la corsa che interesserà tutto il centro città.

Safari Urbano al Castello Sforzesco

Una gita per famiglie è sicuramente il Safari Urbano, ovvero visite condotte da guide turistiche abilitate che accompagnano grandi e piccoli tra le tante meraviglie nascoste delle più belle città italiane. Tanti anche i laboratorio creati a cui è possibile partecipare gratuitamente.

"Muniti della mappa di Italy for Kids e della scheda di Burabacio, cammina-cammina creano il loro percorso: colorato, disegnato, scritto e sporco di merenda", si può leggere sul sito dell'evento. I Safari Urbani durano circa 2 ore e sono adatti ai bimbi da 4 a 11 anni.

Pumpkin Patch al Campo di Federica

Fino alla fine di ottobre si potrà partecipare al "Festival dell’autunno", ovvero il campo delle zucche a Nerviano, nell’hinterland Nord-Ovest di Milano, di Federica Antonioli. Si tratta di una imprenditrice agricola che nel sui campi permette a grandi e piccoli di poter raccogliere la propria zucche e decorarla.

"Ispirata dai tradizionali Pumpkin Patch americani – spiega Federica – ho realizzato il mio giardino di zucche: un grande spazio da esplorare, passo dopo passo, per scegliere e raccogliere autonomamente la propria zucca preferita. Pensa, quest’anno ho piantato più di 4000 semi! È inoltre possibile accedere all’area Creatività per realizzare spaventosissime lanterne di Halloween".

Max Ernst a Palazzo Reale

La mostra ha aperto il 4 ottobre ed è promossa e prodotta dal Comune di Milano-Cultura e da Palazzo Reale con Electa, in collaborazione con Madeinart. L'esposizione è curata da Martina Mazzotta e Jürgen Pech. In totale ci sono quattrocento opere tra dipinti, sculture, disegni, collages, fotografie, gioielli e libri illustrati. Molte di queste opere non venivano esposte al pubblico da diversi decenni.

Queste arrivano da musei, fondazioni e collezioni private che si trovano sia in Italia che all’estero. I visitatori potranno immergersi in un itinerario che ripercorre la vita creativa dell'artista: il percorso si concentra sia nelle vicende biografiche di Ernst che sugli approcci interdisciplinari alla sua arte.

La mostra è aperta da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19:30, il giovedì la chiusura è prevista alle 22.30. Il costo del biglietto varia da 13 a 17 euro.

Gli eventi gratuiti a Milano

A Palazzo Lombardia sarà possibile partecipare alla rassegna "La Lombardia è dei giovani". L'evento è gratuito e mira a dedicare tre giornate ai ragazzi. Saranno infatti previsti momenti di confronto e riflessione, oltre che di divertimento e svago.

Tra gli altri eventi gratuiti c'è il mercatino di Morimondo che offre prodotti come il riso del Pavese, il salame di Varzi, i formaggi e i salumi dell'Oltrepò e ancora le dolci e croccanti offelle di Parona.