Cosa fare a Milano nel weekend dal 14 al 16 ottobre: gli eventi e le mostre in città Dal 14 al 16 ottobre a Milano ci sono diversi eventi gratis e non a cui possono partecipare sia grandi e piccini. Tra gli imperdibili l’evento al Museo del Novecento “Città Fantastiche”, il musical Sister Act e la mostra Riscatti.

A cura di Ilaria Quattrone

Ogni weekend a Milano è possibile scegliere tra tanti eventi. Molti di questi sono anche gratis. Festival e manifestazioni in grado di soddisfare le aspettative di grandi e piccini. Per questo motivo, abbiamo selezionato alcuni eventi, mostre e attività che possono allietare il weekend dal 14 al 16 ottobre. Tra questi l'evento Città Fantastiche, la Sagra di Baggio e il musical di Sister Act.

I Miti greci raccontati ai bambini e l'evento Città Fantastiche

Per i più piccoli sono previsti ben due eventi. Domenica 16 ottobre, dalle 11, al Museo Archeologico si potrà visitare la mostra "Miti greci raccontati ai bambini". Per partecipare bisognerà prenotarsi entro venerdì 14 ottobre. Il biglietto costerà 5 euro prezzo intero, tre euro ridotto e i bambini entreranno gratis.

Alle 15 al Museo del 900, ci sarà "Città Fantastiche" che sarà una visita gioco per famiglie con bambini. Anche in questo caso la tariffa per adulti avrà un costo di 18 euro mentre per i bambini sarà di 8 euro.

Leggi anche Sempre più multe a Milano: in città sono aumentate del 25 per cento

Il festival Swing'n'Milan'

Allo Spirit de Milan si svolgerà dal 14 e fino al 16 ottobre un festival dedicato alla musica degli anni Trenta e Quaranta. L'evento, che si chiama ‘Swing’n’Milan’ compie infatti dieci anni. Per celebrare l'anniversario, sono stati organizzati diversi concerti ed esibizioni con insegnanti internazionali. Sarà possibile partecipare anche alle lezioni di prova. Inoltre sarà allestito un mercatino vintage.

Venerdì 14, il costo del biglietto sarà di venti euro e include la serata con un free drink. Sabato invece costerà 25 euro e domenica invece 15. Se si vuole partecipare a tutte e tre le serate si potrà acquistare un biglietto al costo di 50 euro che include un free drink per ogni serata.

Il musical Sister Act

Al Teatro Nazionale CheBanca! è in scena il musical Sister Act. Il musical, prodotto da Stage Entertainment con la regia di Chiara Noschese, ci sarà fino al 7 gennaio 2023. La storia parla di riscatto, sorellanza, inclusione e tolleranza. Oltre al biglietto che consentirà di accedere al palazzo, sarà possibile acquistare una Backstage Experience.

La sagra di Baggio

Da venerdì a domenica a Baggio ci sarà la sagra annuale. Per tutto il weekend ci saranno diversi eventi di musica, sport, intrattenimento, street food e un mercatino artigiano. Venerdì 14 ottobre dalle 22 alle 23 ci sarà anche un concerto di tributo in memoria di Franco Battiato. Sabato 15 ottobre invece sarà possibile assistere al concerto dei Jalisse.

Gli eventi gratuiti a Milano

A Palazzo Marino a Milano si svolgerà un reading teatrale a cinque voci dove si darà spazio alla Poesia e alla Vita del poeta Federico Garcia Lorca. L'evento, dal titolo "Mariposa", si svolgerà domenica 16 ottobre alle 10.30 e sarà curato dalla Compagnia dei Gelosi. L'ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti.

Tra le mostre da non perdere c'è "Riscatti", una raccolta fotografica organizzata dalla Onlus Ri-scatti e dal Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano. Inaugurata il 9 ottobre durerà fino al 6 novembre 2022. La nuova edizione è stata patrocinata dal ministero della Giustizia e realizzata con il Politecnico e il Provveditorato Regionale Lombardia del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

I protagonisti sono i detenuti e gli agenti della polizia penitenziaria di quattro carceri milanesi. Sono esposti ben ottocento scatti, oltre a materiali video che raccontano la realtà degli istituti penitenziari. L'evento è a ingresso gratuito.