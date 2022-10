Cosa fare a Milano nel weekend dal 21 al 23 ottobre, gli eventi e le mostre del fine settimana Quello dal 21 al 23 ottobre sarà un altro weekend ricco di eventi a Milano. Dalle mostre di Warhol ed Ernst, alla Tattoo Convention, dalle Prove Aperte alla Scala al Walking Day: ecco tutte le proposte per il fine settimana in città.

A cura di Fabio Pellaco

Un nuovo weekend è alle porte e sono numerosi gli eventi per trascorrere alcuni giorni di relax sfruttando ciò che Milano ha da offrire. Tra il 21 e il 23 ottobre sono tante le proposte che animeranno la città. Tra queste, la possibilità di visitare i campi di zucche a poco più di una settimana da Halloween oppure, sempre in tema autunnale, dedicarsi alle passeggiate nella natura per ammirare lo spettacolo del foliage.

Tra gli eventi da segnare sul calendario non mancheranno le mostre, con l'esposizione dedicata ad Andy Warhol alla Fabbrica del Vapore, che verrà inaugurata sabato 22 ottobre, e quella di Max Ernst a Palazzo Reale.

Max Ernst a Palazzo Reale

Anche durante questo fine settimana è possibile visitare la mostra dedicata al pittore tedesco Max Ernst allestita a Palazzo Reale. La mostra, promossa e prodotta dall'assessorato alla Cultura del Comune di Milano e da Palazzo Reale con Electa, in collaborazione con Madeinart, è curata da Martina Mazzotta e Jürgen Pech è la prima retrospettiva dell'artista realizzata in Italia.

Sono oltre 400 le opere esposte tra dipinti, sculture, disegni, collages, gioielli e libri illustrati tutte provenienti da musei, fondazioni e collezioni private, sia italiane sia estere.

La mostra è aperta da martedì a domenica dalle 10:00 alle 19:30, il giovedì la chiusura è posticipata alle 22:30. Il costo del biglietto varia dai 13 ai 17 euro.

Andy Warhol alla Fabbrica del Vapore

Alla Fabbrica del Vapore, in zona Monumentale, si inaugura proprio sabato 22 ottobre la mostra "Andy Warhol. La pubblicità della Forma". Il padre della pop art statunitense torna dopo dieci anni a Milano e lo fa con oltre trecento opere, divise in sette aree tematiche e tredici sezioni.

L'esposizione è promossa e prodotta dall'assessorato alla Cultura del Comune di Milano e da Navigare. È curata da Achille Bonito Oliva con la collaborazione di Edoardo Falcioni per Art Motors e mira a ricostruire tutti i periodi storici in cui l'artista è stato in grado di innovare la storia dell'arte del Novecento, cimentandosi in diversi ambiti quali moda, musica e imprenditoria. All'interno della mostra sono presenti dipinti originali, opere uniche, serigrafie storiche, disegni, polaroids, fotografie e altri cimeli come le cover originali disegnate e autografate da Warhol.

La mostra è aperta nei giorni feriali dalle 09:30 alle 19:30. Al sabato e nei festivi la chiusura è posticipata alle 20:30. I biglietti vanno dai 5 ai 14 euro, gratis per i bambini fino a cinque anni.

Il Walking Day a parco Sempione

Un’immagine dell’ultima edizione del Walking Day a Milano

Gli amanti delle passeggiate non potranno perdersi il Walking Day Milano 2022, una camminata non competitiva aperta alle persone di tutte le età e con le più svariate preparazioni atletiche.

La camminata si svolgerà domenica 23 ottobre con partenza alle ore 10 dall'Arco della Pace, all'inizio di corso Sempione. Saranno due i percorsi che i partecipanti potranno scegliere: cinque o dieci chilometri all'interno di parco Sempione. Per chi non ha compiuto ancora 14 anni l'iscrizione all'evento costa cinque euro, dieci euro per tutti gli altri.

Già a partire dalla giornata di sabato l'area dell'Arco della Pace sarà animata da una serie di eventi che coinvolgeranno coloro che sono attenti ai temi della salute, del benessere e della sana pratica sportiva, per coniugare l’idea del camminare con uno stile di vita e una mobilità sostenibile.

La Milano Tattoo Convention a Fiera Milano City

Fino al 23 ottobre a Fiera Milano City torna la Milano Tatto Convention, tre giorni dedicati al mondo dei tatuaggi con oltre 500 artisti presenti negli stand del padiglione quattro della Fiera. L'ingresso è gratuito.

Gli amanti dei tatuaggi potranno ammirare da vicino il lavoro degli artisti oppure farsi tatuare direttamente sul posto. I migliori tattoo realizzati durante la convention saranno premiati in un contest con varie categorie. Il premio più ambito è il "Best in show" che farà salire sul primo gradino del podio il più bel tatuaggio della tre giorni.

Le Prove Aperte della Filarmonica della Scala

Prove dell’orchestra al Teatro alla Scala di Milano

Tra le proposte del weekend c'è anche la musica classica. Riprende infatti il ciclo benefico che permette al pubblico di assistere alle prove dei concerti aprendo le porte del Teatro alla Scala di Milano a prezzi contenuti, ma con una finalità sociale.

Il prossimo evento di Prove Aperte si terrà domenica 23 ottobre alle 10:30 con l'esibizione della Filarmonica della Scala diretta dal maestro Riccardo Chailly e con il violoncello di Pablo Ferrández. Il programma prevede le Due letture del tempo di Ivan Fedele, il Concerto in la minore per violoncello e orchestra, opera 129 di Robert Schumann e la Sinfonia in re minore di César Franck.

Il prezzo del biglietto varia dagli 11 ai 38 euro e andrà in favore della sezione di Milano, Monza e Brianza della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt).

Il Gravity Circus No Limits all'Idroscalo

Anche durante questo fine settimana è possibile assistere allo spettacolo Gravity Circus No Limits che si svolge all'Idroscalo di Milano a Segrate. Nello show, della durata di poco più di due ore e adatto a tutte le età, si esibiscono acrobati, comici, clown ed equilibristi. Alcuni degli artisti hanno partecipato alla trasmissione televisiva Tú sí que vales Italia e detengono diversi record del Guinness dei primati.

In base ai settori scelti, il costo del biglietto varia da 16,50 a 51,50 euro. Lo spettacolo va in scena: venerdì 21 e sabato 22 alle 17:30 e alle 21:00; domenica 23 alle 15:30 e alle 18:30.