Dove vedere il foliage in Lombardia per l’autunno 2022 Ecco i luoghi perfetti dove ammirare lo spettacolo delle foglie rosse e gialle in Lombardia. Un miracolo della natura che si può osservare tra boschi, sentieri e strade di città.

Foglie d'autunno. Inizia la stagione più magica dell'anno, quella in cui le giornate si accorciano e i colori delle foglie si accendono di rosso e di giallo. Una danza di fuoco che riscalda le notti più buie. E soprattutto dipinge le città e i loro dintorni: dalle montagne ai sentieri di bosco, così come in collina, in pianura, per le strade dei quartieri o nei parchi di Milano e della regione. Uno spettacolo di sfumature sempre diverse che chiunque può godersi, in qualsiasi momento della settimana.

Insomma, c'è solo una cosa da fare: uscire di casa, preparare la macchina fotografica e immergersi in questo quadro dalle tinte calde.

Ecco i luoghi, sparsi per la Lombardia, dove poter apprezzare al massimo questo miracolo della natura.

Il Parco di Monza

Parco di Monza

A due passi da Milano, il parco di Monza è uno tra i maggiori parchi storici europei, il quarto recintato più grande d'Europa e il maggiore circondato da mura. Ha una superficie di ben 688 ettari, che includono al loro interno i Giardini Reali e il celebre Autodromo di Monza. Perfetto per lunghissime passeggiate dopo una ricca colazione o un lungo pranzo in centro città.

Torbiere del Sebino

Una delle riserve naturali più affascinanti della Lombardia: quella di Provaglio d'Iseo (Brescia) è considerata un’area prioritaria per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. Ciò si deve alla varietà di habitat e di specie, acquatico-palustri, pregiate o di interesse comunitario presenti nel territorio, rare o a rischio di estinzione in Lombardia e in Italia. Per gli amanti della natura selvaggia e degli animali.

Mura della Città alta a Bergamo

Foto Instagram Città Alta Bergamo

Chi non conosce le Mura di Bergamo, che dominano la valle circostante con i loro secoli di storia e la loro bellezza architettonica? Dal 9 luglio 2017 queste mura veneziane sono entrate a far parte dell'UNESCO, come patrimonio dell'umanità. Il panorama è lo scenario perfetto da post Instagram, così come i tanti bar eleganti e alla moda della zona.

Val Masino

Foto Instagram Val Masino

Si trova nella valle omonima, valle laterale della Valtellina (provincia di Sondrio). La frazione Bagni del Masino è nota per le sue terme: camminare immersi nella sua meravigliosa natura è un bagno di salute, come la benefica acqua calda che sgorga dalle sue rocce. Per una fuga di relax, via dalla città.

Via dei Terrazzamenti

La Via dei Terrazzamenti (Foto Facebook)

Il trekking del weekend, sempre in Valtellina. Si tratta di un percorso che collega Morbegno a Tirano e racconta la storia e la grandezza del lavoro dell'uomo, che è riuscito a rendere coltivabile le pendici di queste montagne: non a caso, in quest'area, si parla di "viticoltura eroica". Per una gita in giro per cantine, ad assaggiare uno dei vini più buoni del Nord Italia. E intanto scattare qualche foto.

Il sentiero dello Spirito del Bosco

Si trova a Canzo, provincia di Lecco. È una semplice e divertente passeggiata alla scoperta di animali e figure fantastiche che animano il bosco. Al suo interno, anche un piccolo labirinto. Perfetta per una domenica in compagnia dei bambini, ai quali far scoprire le magie dell'autunno.