I parchi naturali in Lombardia: riserve e aree protette da visitare assolutamente Natura incontaminata in Lombardia e dove trovarla: ecco una selezione dei parchi e delle riserve verdi più affascinanti dell’intera regione, da nord a sud.

La città, si sa, può essere soffocante. Soprattutto d'estate, quando la voglia di respirare aria fresca e di riempirsi gli occhi di verde è forte più che mai. Basta non dare retta a chi dice che nei dintorni di Milano la natura non esiste più, soffocata dall'industrializzazione lombarda e dagli edifici. È sufficiente infatti varcare i confini del capoluogo (o di qualsiasi altra città di provincia) per trovarsi immersi in boschi, riserve naturali e parchi da far invidia alle altre zone più celebrate d'Italia. Ecco un elenco dei luoghi più belli, veri e propri tesori naturalistici incastonati in tutto il territorio della Lombardia. Quello ufficiale invece si trova qui.

Parco Adda Nord

Il parco Adda Nord è un'area naturale protetta che comprende i territori di pianura attraversati dal fiume Adda, a valle del ramo lecchese del Lario. Nell'ambito del parco sono presenti testimonianze interessanti di ingegneria idraulica del XIX secolo, come i navigli e le chiuse di Leonardo a Trezzo, e il villaggio operaio di Crespi d'Adda ora patrimonio UNESCO. Ingegno dell'uomo e bellezza della natura, un connubio da non perdere.

Parco Adda Sud

La pianura da cartolina, quella della Bassa lombarda. Piatta, placida e rigogliosa, punteggiata da cascine e piccoli corsi d'acqua. Una passeggiata attraverso le zone umide di Lodi e Cremona, alla scoperta di vecchie chiese di campagna e paesini fermi nel tempo. Da non perdere l'antica abbazia cistercense di Abbadia Cerreto, tra Lodi e Crema, perfetta per un giro in moto con panino sul prato.

Parco Faunistico Le Cornelle

La meta domenicale prediletta da tante famiglie lombarde. Con più di 120 specie animali tra rettili, mammiferi e volatili che vivono dentro quest'area, non c'è partita. Dai pitoni agli gnu, dai cammelli e alpaca a coccodrilli e canguri, dai leoni e i puma alle tigri del Bengala il Parco delle Cornelle è un giro per le radure, le savane e i boschi di tutto il mondo. Tutto a Scano al Brembo, provincia di Bergamo.

Riserva Naturale Val di Mello

L'aria pura di Sondrio. Cascate, torrenti limpidi, baite, vasti prati e una fortunata esposizione perenne al sole. Il Monte Disgrazia svetta per ben 3678 metri: qui è montagna vera, per veri appassionati. Scalatori professionisti e non solo: chi preferisce la vita da rifugio, avrà solo l'imbarazzo della scelta.

Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone

Meta cult dei milanesi doc e dei brianzoli, per i quali il santuario di Montevecchia che domina la valle tra Milano e Lecco significa casa. Il parco intorno al Santuario della Beata Vergine del Carmelo è ricco di possibili percorsi, amati dagli escursionisti: ben 11 i sentieri che attraversano da nord a sud e da ovest a est il territorio protetto, toccando vecchi insediamenti rurali brianzoli e una natura incontaminata.

Il Santuario di Montevecchia

Parco lago del Segrino

Il parco del Segrino incornicia il lago del Segrino, il più piccolo dei laghi Briantei e il più pulito lago d’Europa. La vegetazione è ricca e varia: nella parte meridionale del lago troviamo una flora acquatica composta principalmente da splendide ninfee e canneti, vicine a boschi di castagni e pioppi. Tanti i salici secolari lungo le rive d'acqua dolce. Nel parco si contano inoltre 88 specie di uccelli nidificanti e 44 specie migratorie. Insomma, natura incontaminata a due passi dalla città.

Parco dei Colli di Bergamo

Un itinerario forestale e agricolo, tra bellezze naturali e paesaggi di collina e montagna. Attraversa persino il nucleo storico della Città Alta di Bergamo, per unire in un solo colpo il verde più riposante e qualche ora turistica alla scoperta del capoluogo lombardo con i suoi palazzi, le trattorie storiche e le mostre d'arte.

Parco delle Groane

Il Parco delle Groane è un grande corridoio di natura che attraversa le province di Milano, Monza e Como. Con brughiere, le più meridionali di tutta Europa, e boschi popolati da aironi, gufi, picchi e tantissime specie di uccelli: qui infatti, lungo una superficie di 100 ettari circa, si estende l’Oasi LIPU di Cesano Maderno (Monza). Senza dimenticare la pista ciclabile che attraversa il verde e le ville storiche lombarde che si trovano lungo il percorso. Per un picnic perfetta la Riserva di Sant'Andrea, ricavata da una cava d’argilla.

Parco del Serio

Il territorio del parco attraversa 26 comuni tra la provincia di Bergamo e Cremona, lungo il fiume che irriga la zona. Al suo interno ben due riserve naturali protette, dal paesaggio perifluviale. Il parco conta inoltre circa cento specie tra alberi, arbusti e lianose, di cui una trentina sono autoctone. Tra gli alberi troviamo soprattutto salici bianchi, ontani neri, pioppi, aceri e querce. Tra gli arbusti spiccano il sambuco, il biancospino, il sanguinello e la rosa selvatica.

Parco dell'Adamello

Il Parco Regionale montano dell'Adamello è situato al centro della catena alpina, nelle Alpi Retiche, e comprende tutto il versante lombardo nella porzione nordorientale della provincia di Brescia. Con 250mila ettari, è l'area protetta più grande delle Alpi. E con un'estensione di oltre 1800 ettari, formato dalle vedrette di Adamé, di Salarno, del Corno di Salarno, di Miller Superiore e del Mandrone, costituisce il ghiacciaio più esteso dItalia.