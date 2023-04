Pasquetta 2023 a Milano e dintorni, 10 idee per gite fuori porta in Lombardia Il 10 aprile 2023 si festeggia Pasquetta, il giorno per eccellenza per pic nic nei parchi e gite in famiglia e con gli amici. Ecco alcune idee su come trascorrere la giornata.

A cura di Giorgia Venturini

È tempo di grigliate e gite fuori porta. È tempo di festeggiare Pasqua e Pasquetta, in calendario quest'anno domenica 9 aprile e lunedì 10 aprile 2023. Famiglie e gruppi di amici sono ora alla ricerca di qualche idea per trascorrere le due giornate all'insegna del bel tempo (come previsto a Fanpage.it dall'esperto meteo Flavio Galbiati): per tradizione non mancheranno grigliate e pic nic all'aperto. Ma quali sono i luoghi della Lombardia dove poter organizzare qualche gita fuori porta adatta sia per grandi che piccoli?

Cosa fare a Pasquetta 2023 a Milano, i parchi per pic nic e grigliate in città

Per gli appassionati della natura e delle giornate in famiglia a mangiare sull'erba la Lombardia offre tanti parchi adatti al pic nic.

Il parco di Cà del Soldato – Montevecchia (Lecco)

Leggi anche Uomo preso a calci e pugni da cinque aggressori fuori dalla stazione Centrale

Adatto per tutte le famiglie c'è il parco Cà del Soldato nel comune di Montevecchia, in provincia di Lecco. Qui non ci sono solo tavoli dove le famiglie possono fare pic nic, ma anche tante altre attrazioni. All'interno è possibile trovare un piccolo museo aperto il sabato e la domenica dove si può osservare la fauna presente nel Parco e gli ambienti che lo rappresentano. Ma c'è di più: nella cascina si può trovare anche la sede del gruppo di Guardie Ecologiche Volontarie.

Si possono usufruire delle griglie alle quali si può accedere pagando 70 euro che si trovano all'interno della cascina. Per gli spazi esterni invece è garantito l'utilizzo gratuito nei giorni festivi, in quelli feriali solo se non vi sono attività organizzate dall'Ente. Per gruppi superiori a 15 persone, bisognerà chiedere autorizzazione all'Ente parco e versare un contributo.

Parco Faunistico "Le Cornelle" (Valbrembo – Bergamo)

Natura e animale sono i protagonisti del Parco Faunistico Le Cornelle a Valbrembo, nella Bergamasca. All'interno dell'area si entra a piedi e seguendo un itinerario che consente di poter incontrare gli animali che arrivano da ogni parte del mondo. Anche qui sono state attrezzate delle aree per il pic nic. Non mancano anche ristori come bar e ristoranti.

Parco di Monza

Per chi vuole immergersi completamente nella natura non può non andare a visitare uno dei maggiori parchi storici europei: il parco di Monza. Si tratta del quarto parco più grande d'Europa e il più grande se si considerano quelli circondati da mura. A regnare è la tranquillità. Immerso nel verde si trovano cascine Ottocentesche, mulini, storiche ville e impianti sportivi. Il consiglio è quello di prendersi del tempo e di visitarlo tutto.

Parco a Cernusco sul naviglio (Milano)

Il verde non manca anche in città. A pochi chilometri da Milano si possono percorrere piste ciclabili e fermarsi in prati per un pic nic. Basta recarsi a Cernusco sul Naviglio: qui non mancano tanti parchi comunali lungo il passeggio, un centro pedonale con diverse gelaterie bar e panetterie. In estate le famiglie si potranno divertire anche con due piscine all'aperto.

I giardini a Dervio (Lecco)

Per chi invece a Pasquetta non può rinunciare ai paesaggi mozzafiato dei laghi lombardi, una soluzione per passare la giornata di lunedì 10 aprile sono sicuramente i verdi prati in riva al lago a Dervio, paese in provincia di Lecco. Qui si possono stendere teli sull'erba e fare un pic nic con amici e parenti, tutto ammirando il ramo lecchese del lago di Como.

Pian dei Resinelli (Lecco)

A circa 30 minuti a piedi dal Pian dei Resinelli, il Parco del Valentino regala un balcone in cima al mondo. Da qui ci si può affacciare e vedere un panorama che toglie il fiato. La passeggiata è adatta alle famiglie e anche a chi non è abituato ad andare in montagna: insomma in pochi passi sembra di essere in cima all'Everest. Al Pian dei Resinelli invece ci si può arrivare in macchina o con i mezzi pubblici: bisogna raggiungere Lecco e poi proseguire per la Valsassina. Una volta a Ballabio si seguono le indicazioni per i Resinelli. Qui si può trovare un parco avventura, alcune miniere ancora visibili e il via per altre tante passeggiate.

Pasquetta 2023 a Milano e dintorni, i parchi divertimento per i bambini

Tra le soluzioni per trascorrere domenica 9 aprile e lunedì 10 aprile fuori casa ci sono anche i parchi divertimenti. In Lombardia ce ne sono adatti per tutta la famiglia.

Leolandia (Bergamo)

Tra i parchi divertimento della Lombardia più amati c'è sicuramente Leolandia: si trova a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo. Nata principalmente per i più piccoli, offre diverse attrazioni anche per gli adulti. Al suo interno, Leolandia offre la possibilità di ammirare ancora la Minitalia. Insomma, anche in questo caso relax e divertimento sono assicurati.

Parco Avventura Rescaldina (Milano)

Per chi ama invece l'avventura tra le opzioni per una Pasquetta piena di adrenalina c'è il Parco del Rugareto, il parco avventura di Rescaldina. Con tanti percorsi diversi, è adatto a grandi e piccoli. In totale sicurezza si potranno fare svariati percorsi a qualche metro da terra e tra un albero e l'altro. Il costo è di 40 euro per gli adulti, 35 euro per i ragazzi e 26 per i bambini.

Cowboyland (Pavia)

Per gli appassionati del mondo del far west il divertimento è assicurato invece a Cowboyland è un parco di divertimento a tema western di Voghera, in provincia di Pavia. Non mancano villaggi indiani, ranch, saloon e, ovviamente, tanti cowboy. All'interno del parco si può salire su un trenino alla scoperta di una vecchia miniera d’oro. Ma si può partecipare anche a un giro sul pony (o a cavallo a seconda dell’altezza), spettacoli a tema, un viaggio in canoa, giochi divertenti, incontri con simpatici animali e molto altro.

Europark Idroscalo (Milano)

Giostre, giostre e ancora giostre si possono trovare a EuroPark Milano Idroscalo, ovvero lo storico luna park storico di Milano. Le numerose giostre si adattano ad ogni fascia di età. Sono presenti anche una sala giochi con dei biliardi, una sala slot, un bowling e una laser game. Il parco è famoso anche per essere lo sfondo di alcuni film: nel 2016 nel parco sono state girate numerose scene del film Fuga da Reuma Park, interpretato dai comici Aldo, Giovanni e Giacomo.