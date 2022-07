I migliori 15 parchi per picnic a Milano e dintorni Dove fare picnic a Milano e dintorni? Ecco una selezione dei migliori parchi e aree attrezzate dove organizzare barbeque e scampagnate con i bambini fuori città.

A cura di Ilaria Quattrone

Chiunque voglia trascorrere un pomeriggio lontano dal caos di Milano, può sicuramente usufruire di diverse aree verdi in cui poter fare un picnic o un barbecue: immersi nel green, è possibile trovare luoghi alla portata di tutti e che possono accontentare sia coloro che desiderano andare fuori Milano che coloro che non vogliono allontanarsi troppo dal centro. Il divertimento è garantito sia a grandi che piccini considerato che molte di queste aree sono attrezzate anche per i bambini.

Il parco di Sempione (zona Sempione)

Orari: dalle 6:30 alle 23:30

Indirizzo: via Pagano, via Bertani, Piazza Castello, viale Elvezia, viale Milton, viale Gladio, viale Alemagna e viale Legnano. Via Principe Eugenio e Via Ammiraglio Caracciolo

Contatti: sito ufficiale

Prezzo: gratis

Parco Sempione a Milano (Wikipedia)

Il più famoso parco pubblico di Milano, dove poter fare una passeggiata o un picnic, è sicuramente Parco Sempione: alle spalle del Castello Sforzesco e a due passi dal Duomo, il parco offre un'enorme area verde dove poter rilassarsi. Non ci sono zone attrezzate dove poter fare il barbecue, ma chiunque volesse potrà portare del cibo da casa.

Leggi anche Le 15 migliori terme e SPA a Milano e dintorni per una giornata in relax

Il BoscoInCittà (via Novara)

Orari: 7.30-20.00

Indirizzo: Via Ponte del Giuscano, via Bellaria, Via Caldera, Via Novara

Contatti: sito ufficiale

Prezzo: gratis

Il Boscoincittà si trova nel Parco delle Cave. Raggiungibile sia con l'autobus che con la metro, è possibile fare diverse escursioni e seguire i percorsi blu-rosso-verde. All'interno si può trovare la cascina San Romana dove è possibile trovare un laghetto e un'area naturalistica, il cuore del parco. Qui è possibile trovare diverse strutture e aree come portici con tavoli e panche, servizi igienici e griglie.

Parco Nord Milano (Sesto San Giovanni)

Orari: sempre aperto

Indirizzo: Via Clerici 150 Sesto San Giovanni (MI)

Contatti: sito ufficiale

Prezzo: gratis o un contributo in caso di eventi

Il Parco Nord Milano si trova alla periferia a nord del capoluogo meneghino. Nel 1975 è stato riconosciuto da Regione Lombardia come Parco Regionale ed è stato inserito tra le aree protette regionali. Si estende su una superficie di circa 790 ettari toccando i comuni di Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Novate Milanese. All'interno è possibile organizzare eventi, come mostre, laboratori per bambini o famiglie, corse o camminate.

All'interno si possono trovare il Teatrino Breda, il cortile e il porticato della Cascina Centro Parco, una sala esposizioni e una sala conferenze della Cascina, un'Area Didattica Natura. All'interno del parco non è possibile accendere fuochi né fare barbecue, è possibile però organizzare un picnic utilizzando le aree attrezzate di tavoli e le panche che però non sono prenotabili.

Parco naturale valle del Ticino (Bellinzago Novarese)

Parco del Ticino (Wikipedia)

Orari: Sempre Visitabile

Indirizzo: Comune di Bellinzago Novarese (Novara)

Contatti: sito ufficiale

Prezzo: gratis

A un'ora di distanza da Milano, è possibile visitare il Parco naturale Valle del Ticino, in provincia di Novara. Il Parco si estende tra Piemonte e Lombardia. Il parco, che rientra nelle zone piemontesi, comprende undici comuni e ha un'estensione che supera i seimila ettari. All'interno ci sono diversi campi coltivati da centinaia di piccoli proprietari e da qualche azienda.

Oasi Sant'Alessio (Pavia)

Caprioli ospiti nell’Oasi Sant’Alessio (Facebook)

Orari: da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 17:00 – sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Indirizzo: Via Cadorna 2 (Lardirago – Pavia)

Contatti:0382 94139- sito ufficiale

Prezzo: da 13 a 16 euro

L’Oasi nacque nel 1973 quando Antonia e Harry Salamon acquistarono il castello di Sant’Alessio e l'area attorno a esso. All'interno ci sono dei percorsi che consentono di poter entrare nel cuore della "garzaia" e cioè la nidificazione coloniale degli Aironi, o vedere il martin pescatore e il picchio rosso. Presenti anche fenicotteri, cicogne e scoiattoli: tutti gli animali sono liberi e selvatici.

All'interno sono stati applicati dei progetti che hanno consentito agli animali di recuperare i loro comportamenti originali e ricostruire tutti i processi naturali. Nell'Oasi si potrà anche accedere al giardino che consentirà agli amanti della natura di poter entrare in contatto con alcuni animali. Chi vuole passare l'intera giornata potrà trovare anche un bar interno in cui scegliere panini, insalatone e primi piatti.

C'è anche un'area picnic attrezzata e ombreggiata da tre enormi pioppi e da una tettoia che protegge dalla pioggia. Ogni domenica e nei giorni festivi è inoltre possibile usufruire della grigliata di carne mista, salamelle e patatine fritte. È disponibile anche un menù ridotto.

Centro Parco Cà del Soldato (Montevecchia – Lecco)

Percorso del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone (Facebook)

Orari: tutte le domeniche dalle 9:00-12:30 e 14.00-17:30

Indirizzo: 23874 Montevecchia (LC)

Contatti: sito ufficiale

Prezzo: 70,00 per la griglia esterne

Il Centro Parco si trova a Cà del Soldato: all'interno è possibile trovare un piccolo museo aperto il sabato e la domenica dove si può osservare la fauna presente nel Parco e gli ambienti che lo rappresentano. All'interno della cascina si può trovare anche la sede del gruppo di Guardie Ecologiche Volontarie. L'area è attrezzata: ci sono sia i servizi igienici che dei grandi tavoli.

All'esterno possono essere trovate delle griglie alle quali si può accedere pagando 70 euro. Si possono utilizzare anche la cucina e la sala camino al costo di 220 euro oltre 150 euro di cauzione. Per Cà del Soldato gli spazi esterni sono fruibili liberamente nei giorni festivi, in quelli feriali solo se non vi sono attività organizzate dall'Ente. Per gruppi superiori a 15 persone, bisognerà chiedere autorizzazione all'Ente parco e versare un contributo.

Parco Faunistico "Le Cornelle" (Valbrembo – Bergamo)

Panoramica del Parco Faunistico "Le Cornelle" (Facebook)

Orari: dalle 09:00 alle 19:00

Indirizzo: Via Cornelle 16, (Valbrembo – Bergamo)

Contatti: 035527640 – sito ufficiale

Prezzo: 19 euro

Il Parco Faunistico Le Cornelle si trova a Valbrembo ed è stato inaugurato nel 1981. I visitatori potranno avvicinarsi il più possibile allo spazio degli animali. All'interno dell'area si entra a piedi e seguendo un itinerario che consente di poter incontrare gli animali che arrivano da ogni parte del mondo. Oltre alle numerose aree picnic, si possono trovare dei punti ristoro. Ci sono bar con caffetteria, panini caldi e non ,piza e bibite e gelati. Presente anche un ristorante e un self-service.

Parco della Preistoria (Rivolta d'Adda – Cremona)

Orari: dalle 09:00 alle 19:00

Indirizzo: viale Ponte Vecchio 21 (Rivolta d'Adda – Cremona)

Contatti: 036378184 – sito ufficiale

Prezzo: da 11 a 15 euro

Cento ettari di bosco dove poter ammirare le ricostruzioni di alcuni dinosauri e altre specie preistoriche: è così costituito il parco che si trova in provincia di Cremona. Lungo il percorso è possibile trovare una zona con animali in semilibertà e due laghetti. Presenti anche un percorso botanico, un labirinto e un Museo Paleontologico. Oltre ai prati, boschi e laghi ci sono diverse aree picnic e bar dove poter mangiare in compagnia.

Parco Ittico Paradiso (Zelo Buon Persico – Lodi)

Parco Ittico Paradiso, in provincia di Lodi (Facebook)

Orari: il parco è aperto tutti i giorni. Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:30. Sabato e festivi dalle 9:00 alle 19:00

Indirizzo: via Dosso frazione Villa Pompeiana (Zelo Buon Persico – Lodi)

Contatti: 02.9065714 – sito ufficiale

Prezzo: da 10 a 7 euroI Servizi del Parco

Il Parco Ittico Paradiso si estende per 13 ettari e consente di immergersi in un bosco di circa 6000 piante. Nei canali d'acqua si possono trovare 20 specie di pesci d’acqua dolce. All'interno esistono degli osservatori subacquei che consentono di osservare i pesci nel loro ambiente naturale. Oltre al parco giochi gratuito, c'è un'ampia zona pic-nic con un bar-tavola calda, una minifattoria, un recinto di daini in semilibertà e la voliera delle cicogne.

Parco Delle Cave (Quartiere Baggio)

Orari: sempre aperto

Indirizzo: Via Bonaventura broggini Milano, 20152 Italia

Contatti: parcodellecavemilano@gmail.com

Prezzo: gratis

All'interno del parco non ci sono delle strutture fisse, ma spesso è possibile trovare dei chioschi mobili. È consentito organizzare pic-nic e grigliate negli spazi delle associazioni insediate solo se si è soci o se si è in possesso di una tessera associativa. All'interno sono presenti due aree cani, ci sono dei percorsi botanici e sei aree dedicate agli orti urbani.

Per i più piccoli ci sono delle aree giochi. I più grandi, oltre a correre all'interno o seguire i percorsi vita, potranno andare in bicicletta o giocare nei campi da bocce. Sono anche disponibili numerose aree per le attività sportive.

Parco Lambro (Lambrate)

Orari: sempre aperto

Indirizzo: via Feltre, via Casiraghi

Contatti: sito ufficiale

Prezzo: gratis

Il parco Lambro è attraversato dall'omonimo fiume Lambro. All'interno è presente la cascina San Gregorio che ancora coltiva i campi a foraggio. Ci sono due rogge ancora in funzione (Isola e Molinara). All'interno c'è anche la cascina Mulino Torrette, dove vi sono due ruote a pale e le macine del mulino, la Cascina Biblioteca, sede dell’associazione Spazio Aperto. Per chi volesse mangiare qualcosa ci sono due punti di ristoro, uno fisso e uno mobile.

Parco Monte Stella (Quartiere QT8)

Orari: sempre aperto

Indirizzo: via Cimabue, via Isernia

Contatti: sito ufficiale

Prezzo: gratis

Conosciuto con il nome di Montagnetta di Milano, il parco Monte Stella si trova nel quartiere QT8. Dal 2003 è attivo il Giardino dei Giusti dove ogni anno vengono intitolati i ciliegi a persone che hanno messo a repentaglio la propria vita per salvarne altre. Oltre a diverse aree relax, è possibile salire in cima e poter godere del magnifico panorama naturalistico.

All'ingresso di piazza Santa Maria Nascente, per chi volesse mangiare lì, è possibile trovare un chiosco mentre all'interno del mercato comunale è presente un bar.

Parco della Martesana (Quartiere Gorla)

Orari: sempre aperto

Indirizzo: viale Aoldart, via Valtorta

Contatti: sito ufficiale

Prezzo: gratis

Il parco dei Martiri, ex Martesana, costeggia un tratto del Piccolo Naviglio. Oltre ad avere una pista ciclabile, collega Milano con alcuni comuni dell'hinterland. All'interno è presente un anfiteatro, dei boschetti con alberi e diverse aree dove fare sport e trascorrere del tempo con gli amici. È possibile trovare sia delle strutture fisse dove far aperitivo, pranzare e cenare e saltuariamente anche dei chioschi mobili.

Parco Adriano (Quartiere Adriano)

Orari: sempre aperto

Indirizzo: via Adriano

Contatti: sito ufficiale

Prezzo: gratis

Con cinque aree giochi, una passeggiata dove correre o andare in bicicletta, due cambi da basket, due aree cani e infine un'area picnic, nel Parco Adriano è possibile godere della natura che la zona offre. Al confine con il comune di Sesto San Giovanni, il parco è parte di un progetto residenziale. Oltre a un grande prato verde, è possibile raggiungere a piedi gli altri giardini pubblici vicini.

Parco Monluè (zona Forlanini)

Orari: sempre aperto

Indirizzo: via Monluè, via Fantoli

Contatti: sito ufficiale

Prezzo: gratis

Il parco di Monluè si snoda tra vecchi mulini e prati. Il parco ha ampi prati, boschetti e antichi edifici dove poter trascorrere una giornata in relax. Ci sono diverse aree sport e luoghi in cui perdersi tra gli alberi suggestivi. È possibile anche fare un picnic. All'interno non sono presenti strutture fisse, ma saltuariamente ci sono dei chioschi mobili. Nel Borgo di Monlué si può trovare un bar-ristorante.