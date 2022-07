I migliori 10 parchi divertimento a Milano e in Lombardia del 2022 Dalla Milano a Pavia, passando per Bergamo e Brescia: ecco i dieci migliori parchi divertimento della Lombardia.

Estate significa vacanza. Non per tutti, ma certamente per i più piccoli che tirano il fiato dopo l'annata scolastica. E vacanza, in Lombardia, significa anche parchi divertimento che comprendono parchi acquatici, parchi avventura e parchi tematici. La regione ne offre parecchi: dal blasonato Leolandia, che comprende anche la Minitalia, all'Acquatica Park di Milano fino al Parco Le Cornelle e l'Adamello Adventure Park. Ecco i dieci migliori parchi divertimento del 2022 della Lombardia.

Leolandia (Bergamo)

È la Gardaland di Lombardia. Nata principalmente per i più piccoli, offre diverse attrazioni anche per gli adulti. Al suo interno, Leolandia offre la possibilità di ammirare ancora la Minitalia.

– Tipologia di parco: Parco divertimento

– Indirizzo: Via Vittorio Veneto 52, Capriate San Gervasio (Bergamo)

– Costi: Data fissa: 24,5o euro. Data libera: intero 43,50 euro, ridotto 38,50 euro

Acquatica Park (Milano)

Storico parco acquatico di Milano, Acquatica Park ha cambiato più volte proprietà nel corso degli anni. Meta principale dei milanesi in estate, offre scivoli da paura per grandi e piccini a prezzi popolari.

– Tipologia di parco: Parco acquatico

– Indirizzo: Via Gaetano Airaghi 61, Milano

– Costi: Intero feriale: 23 euro. Intero festivo: 26 euro

Acquaworld (Milano)

Acquaworld è l'unico parco acquatico al chiuso d'Italia che permette ai clienti di accedervi in ogni stagione. Le piscine hanno l'acqua riscaldata fino a 34 gradi centigradi e sono dotate di scivoli e zone benessere.

– Tipologia di parco: Parco acquatico

– Indirizzo: Via Giorgio La Pira 16, Concorezzo (Milano)

– Costi: Intero da lunedì a venerdì: 19,90 euro. Intero sabato e domenica: 25,90 euro. Ridotto da lunedì a domenica: 17,90 euro

Ondasplash (Pavia)

Immerso nel verde, Ondasplash è la risposta pavese all'Acquatica di Milano. In tanti, ogni estate, raggiungono la piscina di Zerbolò per scappare dal caldo cittadino.

– Tipologia di parco: Parco acquatico

– Indirizzo: Via Bereguardo 9, Zerbolò (Pavia)

– Costi: Intero: da lunedì a venerdì: 10 euro; prefestivi: 12 euro; festivi: 14 euro. Ridotto: da lunedì a venerdì: 9 euro; prefestivi: 11 euro; festivi: 13 euro

Le Cornelle (Bergamo)

Le Cornelle è il parco faunistico più importante di Lombardia. Di recente, è stato riammodernato e accoglie 120 specie di animali diverse su una superficie generale di 126.000 metri quadri.

– Tipologia di parco: Parco faunistico

– Indirizzo: Via Cornelle 16, Valbrembo (Bergamo)

– Costi: Intero: 19 euro. Ridotto: 14 euro

Parco Avventura Rescaldina (Milano)

Nascosto nel Parco del Rugareto, il Parco Avventura Rescaldina è una sfida continua. Con tanti percorsi diversi, è adatto a grandi e piccoli. La sicurezza è garantita.

– Tipologia di parco: Parco avventura

– Indirizzo: Via Pietro Nenni 11, Rescaldina (Milano)

– Costi: Adulti: 40 euro. Ragazzi: 35 euro. Bambini: 26 euro

Parco Avventura Roncola (Bergamo)

Distante solo un'ora e mezza da piazza Duomo a Milano, il Parco Avventura Roncola è alta valle, a 900 metri d'altezza, in Valle Imagna.

– Tipologia di parco: Parco avventura

– Indirizzo: Via Canale 19, Roncola (Bergamo)

– Costi: Intero: 35 euro. Ridotto: 30 euro

Jungle Raider Civenna (Como)

Situato nel "Ramo del Lago di Como", il Jungler Raider Park di Civenna si trova ad appena 15 chilometri da Bellagio. Tra percorsi sospesi sul vuoto e altri strutturati su liane, il parco avventura comasco offre letteralmente "mille risate e zero rischi".

– Tipologia di parco: Parco avventura

– Indirizzo: Via Piano Rancio 17, Bellagio (Como)

– Costi: Oscillano tra i 16 e i 45 euro in base ai pacchetti scelti

Acquario Civico di Milano

Scordatevi l'acquario di Genova ma non le meraviglie che contiene. L'Acquario Civico di Milano è una vera chicca della città, incastrato nel Parco Sempione. L'ambiente famigliare è al contempo suggestivo, con un'arcata che permette di avere animali acquatici passare sopra la propria testa.

– Tipologia di parco: Acquario

– Indirizzo:Viale Gadio 2, Milano

– Costi: Intero: 5 euro. Ridotto: 3 euro

Adamello Adventure Park (Brescia)

Un totale di nove percorsi diversi per un pieno di gioia e adrenalina. Alcuni toccano i 18 metri d'altezza in una cornice meravigliosa di verde, montagne e piante di ogni tipo. L'Adamello Adventure Park è una delle mete predilette per chi ama l'avventura sicura.

– Tipologia di parco: Parco avventura

– Indirizzo: Località Rive, Vezza d'Oglio (Brescia)

– Costi: Intero: 28 euro. Ridotto: 26 euro