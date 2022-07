I 10 migliori parchi acquatici in Lombardia per divertirsi con i bambini Acquatica Park, Ondaland, Acqasplash sono alcuni dei parchi acquatici più famosi di Milano, dell’hinterland e anche della Lombardia: ecco la lista di tutti i parchi di Milano e della Lombardia.

A cura di Ilaria Quattrone

Con l'arrivo dell'estate, tanti cittadini lombardi scelgono di riversarsi non solo nelle piscine, laghi, fiumi o in gite fuori regione. Tanti altri invece preferiscono trascorrere una giornata tra scivoli e attrazioni di ogni tipo. Luoghi ideali per far divertire i bimbi in città e soprattutto per rinfrescarsi nelle giornate più calde. Acquatica, Ondaland e ancora Caribe Bay sono questi alcuni dei parchi acquatici lombardi più famosi: e per questo motivo abbiamo deciso di stilare una classifica dei migliori parchi acquatici di Milano e dintorni.

Acquatica Park

Dove: Via Gaetano Airaghi, 61, 20153 Milano MI

Orari di apertura: dal 2 Giugno al 4 Settembre dalle 10:00 alle 19:00

Tariffe: dai 16 ai 27 euro

L'acquatica Park è l'unico parco acquatico di Milano che consente a grandi e piccini di poter trascorrere una giornata in totale relax. Tra giostre d'eccezione come il Rainbow, il Kamikaze e ancora il Crazy River è impossibile non poter lasciarsi andare al divertimento. Inoltre è stata confermata la collaborazione con Csi e Dom per rendere il parco un polo educativo.

Le Vele Acquapark (Brescia)

Dove: Via delle Corti, 77 – Loc. Casacce

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00

Tariffe: dai 15 ai 26 euro

Piscine, aree verdi e poi tante strutture per far divertire grandi e piccini. Questo parco acquatico si trova in una località in provincia di Brescia ed è diventato un punto di riferimento per far trascorrere una giornata in relax. Le vele è stato inoltre designato come il miglior parco acquatico d'Italia del 2021: dallo speedy e fino allo stukas sono tante le attrazioni da poter visitare.

Acquaworld (Monza e Brianza)

Dove: Via Giorgio la Pira, 16, 20863 Concorezzo MB

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00

Tariffe: dai 16.90 ai 21.90 euro

In provincia di Monza e Brianza, è possibile godere di questo grande parco acquatico che accontenta tutti da grandi a piccini. Sono previste infatti diverse attrazioni sia per i bimbi che per i più grandi. Accanto agli scivoli e alle giostre, è possibile rilassarsi in alcune piscine e soprattutto godere delle varie aree verde. Sono anche previsti diversi punto ristoro in cui mangiare.

Parco acquatico La Quiete (Brescia)

Dove: Via Corte Bettina 25017 Lonato del Garda (BS)

Orari di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 18:30. Sabato, domenica e dal 08/08 al 19/08 dalle ore 9:00 alle ore 18:30

Tariffe: dai 9 ai 15 euro

Si estende per oltre 120.000 metri quadri, il parco La Quite è il luogo perfetto per trascorre una giornata in armonia e divertendosi. Con tre ampie piscine, il parco prevede anche un'intera area con giochi d'acqua per i bambini. All'interno poi sono presenti anche aree relax, pic-nic e zone dedicate allo sport.

Le Ninfee del Garda

Dove: Via del Pilandro, 7, 25015 Desenzano del Garda BS

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00

Tariffe: dai 10 ai 16 euro

Scivoli, vasche dedicate al nuoto e ai tuffi e ancora campi sportivi e aree giochi per i più piccoli: sono solo alcune delle cose che è possibile vedere al parco acquatico Le Ninfee del Garda. Un luogo in cui potersi godere diversi momenti di svago con i bambini e anche in compagnia di amici. Un posto nella natura che permette di potersi staccare dal caos della quotidianità.

Parco Acquatico Prato Blu (Brescia)

Dove: Via Pozzo Cavato, 58 – Fraz. Chiarini – Montichiari (BS)

Orari di apertura: Dal lunedì al sabato: 9.30 / 19.00. Domenica: 9.00 / 19.00

Tariffe: dagli 8 ai 15 euro

Scivoli, aree sport, aree ristoro e infine piscine: sono diverse le attrazioni previste in questo parco che si trova in provincia di Brescia. Un gioeillino che consente di poter far divertire i bambini e rilassarsi contemporaneamente. La piscina è circondata da una distesa d'erba dove sono poi posizionati ben quattrocento ombrelloni.

Oplà Village

Dove: Via Camillo Chiesa, 20010 Pogliano Milanese MI

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 19.30

Tariffe: dai 10 euro

Parcheggi per auto, bici, attrazioni per grandi e piccini. Aree ristoro, docce, spogliatoi e ancora piscine, aree verdi: sono solo alcune delle cose che Oplà Village, parco acquatico alle porte di Milano, offre. Una struttura davvero enorme che permette di poter rinfrescarsi e poter godere della tranquillità di un posto che si trova fuori dal capoluogo meneghino.

Aquaneva

Dove: Via G. Verdi, 20065 Inzago MI

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 20

Tariffe: dai 15.50 ai 19.50

Cinque mondi: acqua, terra, fuoco, aria e crazy park: è così che è strutturato il meraviglioso parco di Inzago, comune in provincia di Milano. Si tratta di 100mila metri quadrati di divertimento in cui tutte le famiglie possono trascorrere la giornata. Oltre alle piscine, sono previste anche degli show musicali, un parco avventura, delle spiagge e delle aree per fare delle grigliate.

Wawe Parco Acquatico (Varese)

Dove: Via dello Sport 1 – Sesto Calende (VA)

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30

Tariffe: dai 10 ai 15 euro

Dal castello scivolo fino al Toboga Blue Interno, sono queste alcune delle attrazioni che bambini e adulti possono trovare in provincia di Varese. Nel parco, oltre a rilassarsi, si possono organizzare anche delle feste di compleanno così da poter far trascorrere una giornata all'insegna del divertimento. Oltre alle strutture infatti, sono previste diverse aree ristoro.

Ondasplash (Pavia)

Dove: Via Bereguardo, 9 – 27020 Zerbolò (Pavia)

Orari di apertura: dalle ore 10:00 alle 19:00

Tariffe: dai 7.50 ai 15 euro

Un luogo incantevole in provincia di Pavia che consente di poter godere delle piscine, delle aree verdi e anche di spiagge. Oltre agli scivoli che sono fondamentali in un parco acquatico, ci sono diversi punti in cui è possibile connettersi con la natura. È prevista una laguna per i bimbi, delle immense aree dove prendere il sole e anche un laghetto.