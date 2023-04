Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta a Milano: le previsioni meteo dell’esperto Per il weekend di Pasqua e Pasquetta a Milano e in Lombardia il tempo sarà sereno con le temperature nella media stagionale. Spiega a Fanpage.it le previsioni per i prossimi giorni il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati.

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo di Meteo Expert

A cura di Giorgia Venturini

Sarà un weekend di Pasqua all'insegna del bel tempo in tutta la Lombardia. Solo venerdì la regione è interessata da una leggera precipitazione con deboli perturbazioni in arrivo da Ovest. Sabato, domenica e lunedì invece il tempo sarà sereno senza nessun tipo di precipitazioni. Con il passare dei giorni le temperature aumenteranno sempre di più: la coda dell'inverno di questi giorni lascerà la Lombardia e da sabato le temperature torneranno nella media stagionale. Ecco le previsioni meteo a Milano e dintorni per i giorni di Pasqua secondo il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati sentito da Fanpage.it.

Meteo del weekend a Milano, le previsioni per venerdì 7 aprile

La giornata di venerdì 7 aprile è caratterizzata da una bassa pressione che si sposta da Ovest verso Est. A Milano e nel resto della regione passerà una leggera perturbazione: i fenomeni saranno intermittenti e deboli fino in serata. La neve potrà scendere sopra i 1.400 metri. Le piogge però non saranno forti e costanti, non si rivolverà quindi il problema siccità in Lombardia. Fiumi e laghi saranno sempre in secca.

Le previsioni meteo a Milano di sabato 8 aprile

Sabato 8 aprile tornano il sole e le temperature primaverili. Il cielo sarà in netto miglioramento. Le piogge infatti si sposteranno verso il Centro-Sud d'Italia: a Milano e in Lombardia quindi ci saranno importanti rasserenamenti con le temperature che raggiungeranno i 17 e i 18 gradi. Secondo quanto precisa il meteorologo a Fanpage.it, non è previsto nessun caldo anomalo ma sicuramente il freddo questi giorni lascerà spazio a temperature stagionali.

Meteo di Pasqua e Pasquetta a Milano, le previsioni: temperature sui 18 gradi

Il bel tempo resisterà sia per domenica di Pasqua che per lunedì di Pasquetta. Per entrambe le giornate il cielo sarà poco nuvoloso e le temperature si manterranno sulla media stazionale, quindi le massime non supereranno i 18 gradi. Domenica e lunedì non avremo giornate caldissime ma tanto da permettere le tradizionali gite di Pasqua e Pasquetta sotto un bel sole primaverile.