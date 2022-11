Vaccino antinfluenzale in Lombardia gratis per tutti dal 26 novembre: come prenotare Dal 26 novembre 2022, tutti a Milano e in Lombardia potranno prenotarsi per ricevere il vaccino antinfluenzale gratuito. Una decisione presa per contrastare il picco di influenza.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Per contrastare il ritorno dell'influenza, a partire da sabato 26 novembre 2022 tutti, a Milano e in Lombardia, potranno ricevere gratuitamente il vaccino. Lo hanno annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Guido Bertolaso, che in questo modo cercano di contenere il picco di casi che si sta registrando in questi giorni. La platea, quindi, si allarga: se prima era gratuito solo per i bambini, per gli over 60 e per le categorie a rischio, ora tutti potranno prenotare la propria dose di vaccino sulla piattaforma online della Regione Lombardia o chiedere al medico di base.

Chi può fare il vaccino antinfluenzale in Lombardia gratis dal 26 novembre

A partire dal 26 novembre, tutti potranno vaccinarsi contro l'influenza. Ad oggi, la Regione ha opzionato 2,8 milioni di dosi di antinfluenzale, ma ne ha somministrate solo 1.249.871. Più dell'anno scorso, ma ancora lontano dall'obiettivo 75 per cento fissato dal ministero della Salute per gli over 65.

Infatti, dati alla mano, per ora si è immunizzato il 20,7 per cento dei 60enni, il 39,4 per cento dei 70enni e il 45 per cento degli ultraottantenni. Per non parlare dei bambini, per cui non è prevista soglia minima, ancora fermi all'8,8. Dal 26 novembre, potranno vaccinarsi anche tutti gli altri in modo gratuito, un modo per tutelare ancora le persone più fragili.

Come prenotare il vaccino antinfluenzale a Milano e in Lombardia

Per la prenotazione, la persona interessata dovrà semplicemente rivolgersi al medico di famiglia, o al pediatra nel caso di un bambino. Altrimenti, attraverso il portale dedicato, potrà prenotare un appuntamento in farmacia o nei centri vaccinali. In quest'ultimi, poi, verrà proposto l'antinfluenzale insieme a quello antiCovid-19.

Dove fare il vaccino: l'elenco delle Asst a Milano e in Lombardia

Per capire dove si poter ricevere il vaccino, basterà avviare la pratica di prenotazione nel sito della Regione dedicato. Altrimenti, alcune delle Asst delle Ats lombarde hanno già organizzato dei vax day per novembre e dicembre:

Ats Milano:

Fatebenefratelli-Sacco: 26-27 novembre

Fondazione Policlinico: 26-27 novembre, 3 dicembre

Lodi – Fiera allevatori: 26 novembre, 17 dicembre

Melegnano-Martesana: 26 dicembre, 3 dicembre

Nord Milano: 26-27 novembre, 3-4 dicembre

Ovest Milanese: 27 novembre

Rhodense: 3 dicembre

Ss. Paolo e Carlo: 26 novembre

Ats Brescia:

Garda: dal 21 novembre

Spedali civili di Brescia: 27 novembre, 8 dicembre

Ast Insubria:

Lariana: 26 novembre

Sette Laghi: 26 novembre, 3 dicembre

Valle Olona: 3 e 17 dicembre

Ast Montagna:

Valtellina e Alto Lario: 3 dicembre

Ast Pavia:

Pavia: 26 novembre

Ast Valpadana:

Mantova: 26 novembre, 3, 10 e 17 dicembre

Quali sono i vaccini antinfluenzali disponibili

Ci sono diversi tipi di vaccini antinfluenzali già disponibili e autorizzati dall'Agenzia europea del Farmaco (Ema) o anche dall'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa). Ogni Regione decide annualmente, attraverso gare per la fornitura, tra i prodotti disponibili in commercio.

Le principali differenze riguardano il metodo di somministrazione e la possibilità di riceverlo insieme ad altri. Ad esempio, quelli iniettivi possono essere somministrati anche con tutti gli altri vaccini, compreso quello contro il Covid-19.

Per quanto riguarda quello attenuato pediatrico, che si somministra per via spray nasale ai bambini dai 2 ai 14 anni, si raccomanda di attendere almeno 14 giorni dalla vaccinazione anti-Covid o almeno 28 giorni da un altro vaccino vivo attenuato.