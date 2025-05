Testo, traduzione e significato di Zombie Lady, la canzone di Damiano David su Dove Cameron che presta la sua voce

video suggerito

Damiano David ha scelto la canzone Zombie Lady – dedicata alla fidanzata Dove Cameron, che presta anche la voce – per lanciare il primo album da solista Funny Little Fears: ecco testo, traduzione e significato.

Zombie Lady è la canzone con cui Damiano David ha lanciato il suo primo album senza i Maneskin Funny Little Fears, uscito lo scorso 16 maggio. Dopo il successo dei singoli Silverlines, Born With a broken heart, Next Summer e Voices, è stata la volta di una canzone dedicata alla compagna Dove Cameron, attrice e anche cantante che, infatti, collabora anche col compagno in questa canzone. La donna, infatti, uscita negli scorsi mesi con le canzoni Too Much e French Girls, ha cantato un pezzo della canzone anche se non è stato annunciato come featuring ufficiale, ma il nome dell'attrice appare nei credits all'interno dell'album, una cosa più romantica come ha spiegato Damiano che ha raccontato che la canzone è dedicata proprio alla compagna.

Il testo di Zombie Lady

I wanna play in the dark

I wanna dance with you on the other side

I wanna dress you in white

And see you turn into butterflies tonight

Oh, don't you know

I'd fight the earth, the wind, the fire and the thunder

Just to be the one feeding your hunger?

Come and take me under

Don't stop eating my heart out, baby

Don't stop giving me yours

Oh, my beautiful zombie lady

The only one I adore

We'll live on and on and on and on

On and on and on and on

Oh, my beautiful zombie lady

I'm forever yours

Just let me into your world

You'll be my Emily, I'll be your Victor

And I don't carе if it hurts

With you the afterlife is brilliant

Oh, don't you know

I'd go to Hеaven, to Hell, to all the seven wonders

Just to be the one feeding your hunger

Come and take me under

Don't stop eating my heart out, baby

Don't stop giving me yours

Oh, my beautiful zombie lady

The only one I adore

We'll live on and on and on and on

On and on and on and on

Oh, my beautiful zombie lady

I'm forever yours

I'm forever yours

I won't stop eating your heart out, baby

Don't stop giving me yours (Don't stop giving me yours)

I'm your beautiful zombie lady

The only one you (I) adore

We'll live on and on and on and on

On and on and on and on

Oh, my beautiful zombie lady

I'm forever yours

Yours, yours

I'm forever yours

Traduzione di Zombie Lady

Voglio giocare al buio

Voglio ballare con te dall'altra parte

Voglio vestirti di bianco

E vederti trasformarti in farfalle stanotte

Oh, non lo sai?

Combatterei la terra, il vento,

il fuoco e il tuono

Solo per essere

quello che sazia la tua fame.

Vieni e prendimi sottoterra

Non smettere di mangiarmi il cuore, baby

Non smettere di darmi il tuo

Oh, mia bellissima signora zombie

L'unica che adoro

Vivremo ancora e ancora e ancora

Ancora e ancora e ancora

Oh, mia bellissima signora zombie

Sono per sempre tuo

Lasciami entrare nel tuo mondo

Sarai la mia Emily, io sarò il tuo Victor

E non mi importa se fa male

Con te l'aldilà è meraviglioso

Oh, non lo sai?

Andrei in Paradiso, all'Inferno,

in tutte le sette meraviglie

Solo per essere quello

che sazia la tua fame

Vieni e prendimi sottoterra

Non smettere di mangiarmi il cuore, baby

Non smettere di darmi il tuo

Oh, mia bellissima signora zombie

L'unica che adoro

Vivremo ancora e ancora e ancora

Ancora e ancora e ancora

Oh, mia bellissima signora zombie

Sono per sempre tuo

Sono per sempre tuo

non smetterò di mangiarti il ​​cuore, tesoro

Non smettere di darmi il tuo

(Non smettere di darmi il tuo)

Sono la tua bellissima donna zombie

L'unica che tu (io) adori

Vivremo ancora e ancora e ancora

Ancora e ancora e ancora e ancora

Oh, mia bellissima donna zombie

Sono per sempre tuo

Tua, tua

Sono per sempre tua

Il significato di Zombie Lady di Damiano David

Zombie Lady è una canzone d'amore che gioca con temi del fantastico e dell'horror, ma in chiave Nightmare Before Christmas, che Damiano cita esplicitamente quando canta "You'll be my Emily, I'll be your Victor". La canzone è una dedica d'amore alla sua compagna Dove Cameron che presta la voce. Come nasce questa collaborazione (a metà) l'ha spiegato lo stesso David a Enterteinment Weekly a cui spiega che non ha voluto un vero e proprio feat: "Metterebbe la nostra relazione al centro dell'attenzione della nostra vita lavorativa che è qualcosa che non vogliamo adesso. La canzone, però, è chiaramente su di lei, quindi pensavo che questa cosa avesse senso ed era qualcosa di bello da condividere, ma quello è il motivo per cui non l'abbiamo messa giù come un vero e proprio featuring. In compenso l'abbiamo messo nei credits anche perché penso che sia più romantico che tu debba fare un po' più di attenzione a questa cosa. Insomma, era una cosa divertente da condividere. Essendo la canzone su di lei non aveva senso avere qualcun'altra" ha detto il cantante dei Maneskin.