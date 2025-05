Testo, traduzione e significato di Voices, Damiano David pronto a lanciare l’album solista dopo Next Summer

video suggerito

Si chiama Voices la nuova canzone di Damiano David estratta dal prossimo album Funny Little Fears, da cui abbiamo ascoltato Born with a broken heart e Next Summer: ecco testo, traduzione e significato della canzone.

A cura di Redazione Music

Damiano David

Damiano David ha pubblicato la sua terza canzone estratta dal suo prossimo album Funny Little Fears che uscirà il prossimo 16 maggio. Si chiama Voices la canzone che arriva dopo il successo di Born with a broken heart e Next summer, prodotta da Sammy White & John Hill e scritta, oltre che dal cantante dei Maneskin, anche da Cleo Tighe, Castle, Sammy White & John Hill. Dopo il successo con la band di cui è frontman, il cantante ha intrapreso una – fortunata, fino a ora – carriera da solista che lo porterà, appunto, alla sua prima pubblicazione da solista, a due anni dall'ultimo album ufficiale dei Maneskin, ovvero Rush!. Damiano torna con una canzone che tratta ancora la propria intimità.

Il testo di Voices

New heights, new me, new state

New look, new cut, new plate

But I still feel you close

My new girl, she don't lie

She wants that simple life

But damn, she sounds like you

They said I'm movin' on and healin' over time

It's your imagination telling you the lies

They say throwin' out your things would set it right

Out of sight, but you're still on my mind

All these voices, they're gonna find me wherever I go, wherever I go

All thesе voices, they're gonna drivе me right back to your door, right back to your door

Oh, baby, I've been runnin', chasing after silence, every road I take leads straight to you

All these voices, they're gonna find me wherever I go (Ooh)

Tell me you can hear ‘em too

Do you hear them late at night

When he's layin' by your side?

Do they cut through like a knife?

Do they make them memories pour

Deep down into your core?

They make you want me more

They said I'm movin' on and healin' over time

It's your imagination telling you the lies

They say throwin' out your things would set it right

Out of sight, but you're still on my mind

All these voices, they're gonna find me wherever I go, wherever I go

All these voices, they're gonna drive me right back to your door, right back to your door

Oh, baby, I've been runnin', chasing after silence, every road I take leads straight to you

All these voices, they're gonna find me wherever I go (Ooh)

Tell me you can hear ‘em too

They're all in my head

Won't let me to bed

Won't let me forget

They're goin' ‘round, ‘round, yeah

They're all in my head

Won't let me to bed

Won't let me forget

They're goin' ‘round, ‘round, yeah

All these voices, they're gonna find me wherever I go, wherever I go

All these voices, they're gonna drive me right back to your door, right back to your door

Oh, baby, I've been runnin', chasing after silence, every road I take leads straight to you

All these voices, they're gonna find me wherever I go (Ooh)

Tell me you can hear ‘em too

They're all in my head

Won't let me to bed

Won't let me forget

They're goin' ‘round, ‘round, yeah

They're all in my head

Won't let me to bed

Won't let me forget

They're goin' ‘round, ‘round, yeah

La traduzione di Voices

Nuove vette, nuovo me, nuovo stato

Nuovo look, nuovo taglio, nuovo piatto

Ma ti sento ancora vicina

La mia nuova ragazza non mente

Vuole quella vita semplice

Ma dannazione, sembra te

Dicono che andrò avanti e guarirò col tempo

È la tua immaginazione che ti racconta le bugie

Dicono che buttare via le tue cose sistemerebbe tutto

Fuori dalla vista, ma sei ancora nella mia mente

Tutte queste voci, mi troveranno ovunque io vada, ovunque io vada

Tutte queste voci, mi riporteranno dritto alla tua porta, dritto alla tua porta

Oh, tesoro, ho corso, inseguendo il silenzio, ogni strada che prendo porta dritta a te

Tutte queste voci, mi troveranno ovunque io vada (Ooh)

Dimmi che puoi sentirle anche tu

Le senti a tarda notte

Quando lui è sdraiato al tuo fianco?

Tagliano come un coltello?

Ti fanno riversare i ricordi

nel profondo? Ti fanno desiderare di più.

Dicono che andrò avanti e guarirò col tempo.

È la tua immaginazione che ti racconta le bugie.

Dicono che buttare via le tue cose sistemerebbe tutto.

Fuori dalla vista, ma sei ancora nella mia mente.

Tutte queste voci, mi troveranno ovunque io vada, ovunque io vada.

Tutte queste voci, mi riporteranno dritto alla tua porta, dritto alla tua porta.

Oh, tesoro, ho corso, inseguendo il silenzio, ogni strada che prendo porta dritta a te.

Tutte queste voci, mi troveranno ovunque io vada (Ooh).

Dimmi che anche tu puoi sentirle.

Sono tutte nella mia testa.

Non mi lasciano andare a letto.

Non mi lasciano dimenticare.

Stanno girando, girando, sì.

Sono tutte nella mia testa.

Non mi lasciano andare a letto.

Non mi lasciano dimenticare.

Stanno girando, girando, sì. In giro, sì

Tutte queste voci, mi troveranno ovunque io vada, ovunque io vada

Tutte queste voci, mi riporteranno dritto alla tua porta, dritto alla tua porta

Oh, tesoro, ho corso, inseguendo il silenzio, ogni strada che prendo porta dritta a te

Tutte queste voci, mi troveranno ovunque io vada (Ooh)

Dimmi che anche tu puoi sentirle

Sono tutte nella mia testa

Non mi lasciano andare a letto

Non mi lasciano dimenticare

Stanno girando, girando, sì

Sono tutte nella mia testa

Non mi lasciano andare a letto

Non mi lasciano dimenticare

Stanno girando, girando, sì

Il significato di Voices

Le voci che inseguono il protagonista della canzone di Damiano David sono quelle che gli parlano dopo una storia finita: "Tutte queste voci, mi troveranno ovunque io vada, ovunque io vada Tutte queste voci, mi riporteranno dritto alla tua porta, dritto alla tua porta", sono voci insistenti che "Non mi lasciano andare a letto, non mi lasciano dimenticare". Perché quella di Damiano, almeno ai primi ascolti è una canzone che gioca con uno dei topos della canzone, ovvero l'amore finito, a fianco a lei forse c'è già un lui ("Le senti a tarda notte quando lui è sdraiato al tuo fianco?"), si sono il tempo che guarisce e soprattutto "Dicono che buttare via le tue cose sistemerebbe tutto, fuori dalla vista, ma sei ancora nella mia mente". Damiano si prepara così alla stagione estiva, e soprattutto a un tour mondiale che è in procinto di cominciare (partirà l'1 giugno da Seoul, in Corea del Sud).