Le parole d'elogio di Damiano David per Lucio Corsi: "Un'ottima vetrina per la musica italiana" Presentando l'ultimo album Funny Little Fears, Damiano David ha fatto i complimenti a Lucio Corsi, finalista dell'Eurovision, kermesse che il cantante ha vinto coi Maneskin.

A cura di Francesco Raiola

Damiano David e Lucio Corsi

Damiano David ha avuto ottime parole per Lucio Corsi, attualmente impegnato nella finale dell'Eurovision Song Contest 2025. Il cantante e i Maneskin devono molto all'Eurovision per quanto riguarda l'esplosione della loro carriera. La vittoria della kermesse, infatti, ha regalato alla band una vetrina e un successo inaspettato fino ad allora, soprattutto per l'ampiezza e la durata. I Maneskin, infatti, sono diventati la band italiana più amata all'estero e oggi ha permesso a David di poter pubblicare – con un'enorme vetrina internazionale – il suo primo album da solista, Funny Little Fears, uscito il 16 maggio e già accolto da una promozione internazionale. In un'intervista a Hollywood Reporter, il cantante – che ha appena pubblicato il singoloZombie Lady – ha voluto rendere omaggio anche al rappresentante 2025 dell'Italia all'Eurovision, di cui questa sera, 17 maggio si tiene la finale a Basilea, in Svizzera.

Le parole di Damiano David su Lucio Corsi

Alla domande se ci fosse qualcosa che lo entusiasmasse in questo momento, Damiano ha risposto parlando un po' della musica italiana e facendo riferimento proprio all'autore di Volevo essere un duro: "Parliamo un po' di musica italiana. C'è il ragazzo che andrà all'Eurovision Song Contest quest'anno, si chiama Lucio Corsi, ha appena pubblicato il suo album – ha dichiarato il cantante di Born with a broken heart e Next Summer -. È un album davvero molto bello, e penso che per chi vuole scoprire la musica italiana sia un'ottima vetrina perché in Italia abbiamo una grande tradizione di cantautori, e lui è un cantautore e si inserisce perfettamente in quello stile, quindi offre una rivisitazione moderna di qualcosa di tradizionalmente italiano, quindi se volete dare un'occhiata, è un bravo artista".

Il rapporto dei Maneskin con Tommaso Ottomano

C'è un legame forte che lega Damiano a Lucio Corsi ed è Tommaso Ottomano, ovvero l'artista che condivide il palco di Basilea con il cantautore maremmano e che oltre a essere musicista è anche regista. Ottomano, infatti, è stato il regista del video dei Maneskin "The Loneliest", canzone che fa parte dell'ultimo album della band, Rush!. Ottomano, infatti, ha girato il video ottenendo anche il primo posto agli MTV Video Music Awards 2023 nella categoria Best Rock Video: "Con i Maneskin è diverso: non c’è un supporto autorale, è un pochino più fredda la cosa. Mi hanno chiamato, volevano la mia regia, ci siamo fatti una bella chiacchiera su The Loneliest, che secondo me è il loro pezzo più bello, e qualcosa mi aveva stimolato. Dopo la prima strofa mi è venuta in mente l’idea del funerale" ha detto Ottomano a Gabriele Fazio su Open.