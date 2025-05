video suggerito

Eurovision 2025, la scaletta della finale con Lucio Corsi e Gabry Ponte Domani, sabato 17 maggio 2025, si terra alla St. Jakobshalle Arena di Basilea in Svizzera, dalle ore 20.40, la diretta della finale dell’Eurovision Song Contest 2025. In Italia sarà trasmessa dalle ore 20.40 su Rai 1, con la conduzione di Gabriele Corsi e BigMama, mentre sul palco, alla coppia formata da Hazel Brugger e Sandra Studer, si unirà anche Michelle Hunziker. Qui la scaletta degli artisti, con Tommy Cash che si esibirà come terzo, seguito da Lucio Corsi come 14°, mentre come penultimo Gabry Ponte con Tutta l’Italia. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Domani, sabato 17 maggio 2025, si terrà la finale dell'Eurovision Song Contest 2025, dalle ore 20,40 su Rai 1: come per le due semifinali, continua la conduzione di Gabriele Corsi e BigMama, mentre sul palco, alla coppia formata da Hazel Brugger e Sandra Studer, si unirà anche Michelle Hunziker. Dopo Sanremo 2025 rivedremo anche Topo Gigio, che come annunciato da Cladio Fasulo, vice direttore Intrattenimento Prime Time, leggerà i voti italiani. Mentre Lucio Corsi con Volevo essere un duro, che si esibirà secondo la scaletta come 14°, aveva già un posto in finale grazie alla presenza dell'Italia nelle Big Five, chi si è conquistato un posto durante la prima semifinale del 13 maggio è Gabry Ponte. Il dj, con Tutta l'Italia, si esibirà come penultimo: dopo di lui solo la compagine albanese.

Ribaltando la scaletta, un altro concorrente ad aver conquistato il posto in finale nella prima semifinale è Tommy Cash con Espresso Macchiato, che invece sarà il 3° a salire sul palco, dopo Norvegia e Lussemburgo. I partecipanti saranno valutati da Giurie Nazionali e dai telespettatori attraverso voto online a pagamento e televoto. Le prime 10 canzoni in graduatoria riceveranno un punteggio da 12 a 1 a seconda della loro posizione. Il risultato finale sarà determinato poi per il 50.7% dalla votazione del pubblico e per il 49,3% dalle Giurie Nazionali. La votazione del pubblico, a sua volta, si divide in pubblico nazionale e pubblico internazionale chiamato ‘Resto del mondo' (RDM). La somma di tutti i voti stabilirà la canzone vincitrice. Qui la scaletta e l'ordine dei cantanti nella finale dell'Eurovision Song Contest 2025.

La scaletta della finale dell’Eurovision 2025

Mancano solo poche ore alla finale dell'Eurovision Song Contest 2025, che darà l'opportunità a Lucio Corsi e alla sua Volevo essere un duro di aggiudicarsi una possibilità di vittoria. Il cantante maremmano si esibirà come 14°, dopo Tommy Cash con Espresso Macchiato che si esibirà come terzo. Dovremmo attendere un po', invece, per assistere all'esibizione di Gabry Ponte con Tutta l'Italia, che salirà sul palco come penultimo. Qui la scaletta e l'ordine dei cantanti nella finale dell'Eurovision Song Contest 2025.

Norway | Kyle Alessandro – Lighter Luxembourg | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son Estonia | Tommy Cash – Espresso Macchiato Israel | Yuval Raphael – New Day Will Rise Lithuania | Katarsis – Tavo Akys Spain | Melody – ESA DIVA Ukraine | Ziferblat – Bird of Pray United Kingdom | Remember Monday – What The Hell Just Happened? Austria | JJ – Wasted Love Iceland | VÆB – RÓA Latvia | Tautumeitas – Bur Man Laimi Netherlands | Claude – C’est La Vie Finland | Erika Vikman – ICH KOMME Italy | Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro Poland | Justyna Steczkowska – GAJA Germany | Abor & Tynna – Baller Greece | Klavdia – Asteromáta Armenia | PARG – SURVIVOR Switzerland | Zoë Më – Voyage Malta | Miriana Conte – SERVING Portugal | NAPA – Deslocado Denmark | Sissal – Hallucination Sweden | KAJ – Bara Bada Bastu France | Louane – maman San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm

Gli orari e dove vedere in diretta la finale

Si potrà assistere alla finale dell'Eurovision Song Contest 2025 collegandosi alle ore 20:40 su Rai 1, con la conduzione di Gabriele Corsi e BigMama. Si potrà seguire anche la diretta su Rai Radio 2.

Come votare e chi sono i favoriti alla vittoria dell’Eurovision

I partecipanti saranno valutati da Giurie Nazionali e dai telespettatori attraverso voto online a pagamento e televoto. Le prime 10 canzoni in graduatoria riceveranno un punteggio da 12 a 1 a seconda della loro posizione. Il risultato finale sarà determinato poi per il 50.7% dalla votazione del pubblico e per il 49,3% dalle Giurie Nazionali. La votazione del pubblico, a sua volta, si divide in pubblico nazionale e pubblico internazionale chiamato ‘Resto del mondo' (RDM). La somma di tutti i voti stabilirà la canzone vincitrice. Tra i favoriti alla vittoria finale rimangono il trio svedese KAJ con Bara Bada Bastu, seguito dall'austriaco JJ con Wasted Love e i Paesi Bassi con Claude e la sua C'est La Vie. Chiudono la cinquina la cantante francese Louane con maman, ma l'outsider potrebbe essere la rappresentante israeliana, Yuval Raphael, con New Day Will Rise.