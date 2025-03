video suggerito

Prima di Sanremo 2025 con Lucio Corsi, Tommaso Ottomano vinceva gli MTV VMA 2023 con i Maneskin Lucio Corsi, Maneskin, Jovanotti, Chiello e i Baustelle, tutti questi autori hanno in comune un solo uomo: il regista e produttore musicale Tommaso Ottomano.

A cura di Vincenzo Nasto

Corsi, Ottomano e Damiano David, Sanremo 2025

Tra i motivi del successo sanremese di Lucio Corsi – arrivato a un passo dalla vittoria, ma che gli darà l'occasione di esibirsi all'Eurovision Song Contest che si terrà da martedì 13 a sabato 17 maggio a Basilea in Svizzera – c'è sicuramente Tommaso Ottomano. Il co-autore del brano infatti, ha accompagnato in tutti i momenti musicali del Festival l'autore maremmano, anche se il loro rapporto parte molti anni prima, ma soprattutto congiunge più strade, anche le più diverse tra di loro. Basti pensare che Ottomano è conosciuto principalmente come regista, anche se legato al mondo della musica, vincendo anche due volte di seguito il premio come Regista dell’anno ai Videoclip Music Awards nel 2023 e nel 2024. Ma soprattutto, la strada con Corsi non è l'unica incrociata lungo la sua carriera: ha infatti collaborato con i Maneskin, Jovanotti, Chiello e anche i Baustelle.

Cosa lega Lucio Corsi ai Maneskin e com'è nato il video di The Loneliest

Musicalmente invece, ha accompagnato non solo come direzione artistica gli ultimi due album di Lucio Corsi, ma ha anche collaborato ad alcuni progetti di Ginevra e Chiello: di quest'ultimo ha co-prodotto due singoli come Limone e Stanza 107. Ma forse il premio più importante della sua carriera, come regista, è arrivato proprio grazie ai Maneskin. Stiamo parlando degli MTV Video Music Awards 2023 nella categoria Best Rock Video grazie al cortometraggio di The Loneliest, brano contenuto nel loro ultimo album Rush!. Il video riuscì a conquistare il premio, battendo i Muse, Metallica, Linkin Park, Foo Fighters e Red Hot Chili Peppers. L'autore e regista di quel video era proprio Tommaso Ottomano. In un'intervista di Gabriele Fazio su Open, ha descritto così la creazione del video: "Ecco, per esempio, con i Maneskin è diverso: non c’è un supporto autorale, è un pochino più fredda la cosa. Mi hanno chiamato, volevano la mia regia, ci siamo fatti una bella chiacchiera su The Loneliest, che secondo me è il loro pezzo più bello, e qualcosa mi aveva stimolato. Dopo la prima strofa mi è venuta in mente l’idea del funerale".

Come nasce il video di Volevo essere un duro di Lucio Corsi

Tra i lavori di Ottomano, c'è anche un cortometraggio originale uscito per Sugar, l'etichetta con cui collabora, dal titolo Paura: un viaggio all'interno delle colonne sonore del cinema italiano anni '70. Poi le campagna pubblicitarie per Prada, Gucci, Versace, Armani, Missoni, Bulgari, Roberto Cavalli e Moncler, di cui ha curato anche il segmento musicale. Nell'intervista, proprio Ottomano aveva descritto la differenza nel lavorare con Lucio Corsi: "Quando faccio la regia di un video non ci rifletto molto su, non ascolto il pezzo cinquanta volte. Di solito la prima idea è quella giusta, quella che tengo. Quando abbiamo scritto Volevo essere un duro avevo già in mente questa immagine: di fatto io, seduto sul letto, che guardavo il poster dei miei idoli, sperando di superare i momenti difficili grazie alla musica".

Il primo videoclip con Lucio Corsi e poi l'esplosione con i Baustelle

Facendo un passo indietro, nel 2023, Ottomano, in un'intervista di Alessandra Lanza su WuMagazine aveva raccontato la sua idea di regia, ma soprattutto il primo approccio con il mondo dei videoclip, arrivato proprio grazie a Lucio Corsi: "Ho iniziato con Lucio Corsi e altri artisti più piccoli in Toscana. Io e lui siamo nati nello stesso paese: l’ho seguito fin dall’inizio nella direzione artistica e ho prodotto e scritto con lui le canzoni del suo ultimo album. Arrivato a Milano non conoscevo nessuno, ma me la sono cavata: se hai la cazzimma fai tutto. Quando è uscito L’amore e la violenza dei Baustelle mi è venuta un’idea per l’intro dell’album, Love: ho girato a casa il video in cui la mia ragazza lecca il vetro della doccia. Ho trovato il modo, tramite contatti comuni, di farlo vedere a Francesco Bianconi, che si è gasato e mi ha chiesto di girare il successivo. La prima produzione vera che ho realizzato è stata quindi quella del videoclip de Il vangelo di Giovanni".