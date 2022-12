Paola Turani svela il look di Capodanno: brilla vestita di paillettes con la schiena nuda “Non so se l’abito per Capodanno sarà questo o la calda e comoda tutona” ha scritto Paola Turani mostrando ai follower il look con cui chiuderà il 2022.

A cura di Giusy Dente

Paola Turani in La Semaine Paris

Tradizione o novità? Se da un lato il must di questo Capodanno è l'abito a rete di cristalli, dall'altro restano velluto e paillettes gli intramontabili elementi per un look glamour e scintillante. Paola Turani sta decidendo quale outfit indossare per chiudere il 2022 e dare il benvenuto al 2023: sicuramente punterà su un tocco sparkling.

Il Natale di Paola Turani

Paola Turani ha festeggiato il Natale a Bergamo, assieme al marito Riccardo Serpellini e il figlio Enea, nato l'8 ottobre 2021. Per il bimbo è dunque il secondo Natale in famiglia e rispetto a quello precedente, quando aveva solo pochi mesi, è cresciuto tantissimo. Per il Capodanno i tre si sono invece spostati in montagna, dove la coppia possiede una casa a Ponte di Legno, in provincia di Brescia a cui sono legatissimi e in cui amano trascorrere le feste. La modella è in particolare una fan degli addobbi natalizi dunque si impegna moltissimo per decorare l'abitazione trasformandola in un vero e proprio ambiente da fiaba.

Paola Turani in La Semaine Paris

Cosa indosserà Paola Turani a Capodanno

"Un tocco di luce non mancherà" ha scritto su Instagram Paola Turani, anticipando la possibile scelta finale per il look di Capodanno. La modella ha ammesso che la tentazione della calda e comoda tuta resta dietro l'angolo, ma ha mostrato a fan e follower l'abito con cui probabilmente chiuderà il 2022 e aspetterà l'arrivo del 2023. Come di tradizione, ha puntato sul tocco sparkling.

Paola Turani in La Semaine Paris

Il vestito è interamente tempestato di paillettes color argento, con profonda scollatura a V e schiena nuda. Nelle Instagram Stories ha spiegato che si tratta di una vecchia collezione di La Semaine Paris (di Gabrielle Caunesil Pozzoli) e che lo aveva già indossato durante un viaggio ad Abu Dhabi nel 2020. "È stato un azzardo indossarlo dopo Natale e dopo una gravidanza. Mamma mia se mi stava stretto! Non respiravo! Che fatica chiuderlo!" ha ammesso.

Paola Turani ad Abu Dhabi nel 2020

I fan non sono rimasti indifferenti, dinanzi a questa scelta glamour: le hanno fatto i complimenti, anche se la domanda più gettonata è stata in merito al coraggio di indossarlo, considerato il freddo all'esterno! Sfidare il gelo e la neve con abiti estivi o addirittura in bikini è la moda del momento, gettonatissima tra celebrities e influencer: in quanti sarebbero pronti a fare lo stesso?