Paola Turani festeggia il primo Natale con il figlio Enea: il look della Vigilia è scintillante Per Paola Turani queste sono le prime festività con il piccolo Enea: il bambino oggi ha tre mesi ed è adorabile con la tutina rossa da Babbo Natale.

A cura di Beatrice Manca

Le festività natalizie sono entrate ufficialmente nel vivo e le star sfoggiano i loro look migliori per la cena della Vigilia e per il pranzo di Natale in famiglia. Per Paola Turani sono le prime festività "in tre": quest'anno c'è anche il piccolo Enea, il bambino lungamente desiderato e nato lo scorso ottobre. La famiglia sta passando il primo Natale insieme in montagna, e per la cena della Vigilia non potevano certo rinunciare al glamour: il piccolo Enea è adorabile in versione Babbo Natale.

Paola Turani con un abito di paillettes

La modella e influencer è da poco diventata mamma ma non ha rinunciato ai suoi molti impegni di lavoro: è tornata sul set un mese dopo il parto e ai follower racconta la quotidianità della sua nuova vita, completamente rivoluzionata dall'arrivo di Enea. Per la cena della Vigilia ha scelto un look scintillante: l‘oro è tra le tendenze da provare durante le feste 2021. L'influencer ha indossato un minidress di paillettes a maniche lunghe, completando il look con un rossetto rosso, in pieno spirito natalizio.

Paola Turani con l’abito scintillante di paillettes

Il piccolo Enea è vestito da Babbo Natale

A rubare la scena però è stato il piccolo Enea, che oggi ha tre mesi: il bambino era assolutamente adorabile con una tutina rossa da Babbo Natale, con tanto di cappellino. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso: dai calzini rossi con micro pois alle scarpine morbide a forma di renna. Chissà la faccia del "vero" Babbo Natale quando consegnerà i regali questa notte!