Come vestirsi a Natale 2021: 5 look per brillare durante le feste

MaxMara

Siamo entrati nel vivo nei festeggiamenti di Natale 2021: quest'anno si torna a brindare con amici e parenti, pur nel rispetto dei protocolli anti Covid. Le feste sono anche l'occasione giusta per tornare a sognare con la moda dell'inverno 2021-22, sfoggiando completi in velluto, accessori scintillanti o abiti colori rosso rubino o verde smeraldo. Tra cene aziendali, party e pranzi in famiglia le occasioni per brillare si moltiplicano: l'importante è scegliere l'outfit adatto a ogni occasione, che sia una serata romantica, un drink con gli amici o un pranzo in casa con la famiglia. Piccola guida ai look natalizi perfetti a tutte le età.

1 I completi in velluto per la sera

Per la sera della vigilia o una cena elegante non c'è niente di meglio del velluto, il tessuto più nobile ed elegante del guardaroba invernale. Un abito scivolato con le spalline è il giusto compromesso tra comfort ed eleganza per le più giovani, mentre il completo mannish è impeccabile a trenta come a cinquant'anni. Per una cena romantica l'abito in velluto si sfoggia con tacchi alti e gioielli maxi, mentre chi trascorre la sera della vigilia in casa può provare le friulane, le ciabattine in velluto eleganti.

MaxMara

2 Il total black con accessori oro e argento

Le feste di Natale sono l'occasione giusta anche per condividere momenti speciali con amici e colleghi, tra aperitivi, brindisi e cene aziendali. Le serate fuori casa sono l'occasione giusta per sfoggiare un tocco scintillante nel look, dai gioielli dorati alle minibag con strass e cristalli (come Miuccia Prada comanda). Anche il più semplice degli abiti neri si accende con gli stivali oro e argento, il vero must have delle feste. La party season è ufficialmente iniziata!

Zara

3 Il rosso casual per il pranzo di Natale

Niente fa aria di Natale come un capo rosso: per il pranzo in famiglia si può puntare sul comfort con pullover, pantaloni o tubini color rubino, da spezzare con tinte neutre. Attenzione ai look monocromo: se i pezzi non sono uguali per tinta, lavaggio e tessuto si rischia un effetto confusionario. Il maglione natalizio rosso è perfetto con un pantalone ampio beige, grigio perla o con una gonna a tubino per un tocco più elegante, mentre l'abito a maniche lunghe si porta con pump color nude e un cappotto cammello, elegante a ogni età.

Les Copains

4 I look total white per le feste

Non solo oro, argento o rosso: il colore più elegante dell'inverno è sicuramente il bianco, che quest'anno si porta in versione total look, per outfit candidi dalla testa ai piedi. Chi trascorre le feste in casa può abbinare un maglione a trecce con pantaloni in velluto bianchi o jeans candidi, per un look comodo e ricercato al tempo stesso. Per un'occasione più formale, come un pranzo al ristorante, si può puntare su un grande classico: il tailleur total white che piace tanto alle star, con accessori dorati.

Iceberg

5 Gli abiti eleganti in verde smeraldo

L'alternativa al classico nero per la vigilia? L'abito verde smeraldo, il colore di tendenza dell'Autunno/Inverno 2021-22. Ricercato, elegante e mai banale, esalta le carnagioni chiare ed è perfetto per chi ha i capelli rossi o castani dorati. Un blazer color smeraldo, come quello sfoggiato dal principe William, è perfetto con un semplice paio di pantaloni neri e un dolcevita, mentre un abito a maniche lunghe si indossa con un cappotto doppiopetto nero e accessori in tinta. Un look da vera royalty!