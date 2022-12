Chiara Ferragni in bikini sulla neve: da dove nasce la moda di sfidare il gelo senza vestiti Chiara Ferragni, Fedez e Valentina Ferragni hanno iniziato la giornata di Natale con una passeggiata in costume sulla neve: un trend che negli ultimi anni ha conquistato sempre più influencer.

I Ferragnez stanno passando un Natale da fiaba sull'Alpe di Siusi: la famiglia riunita, Babbo Natale che porta i regali ai bimbi, la tavola imbandita. Chiara Ferragni però ha deciso di dare una svolta alle feste e inaugurare una nuova tradizione natalizia… uscendo nuda sulla neve! L'imprenditrice digitale ha condiviso un video in cui sfida il freddo passeggiando in bikini nero e anfibi, ridendo divertita.

Chiara e Valentina Ferragni in costume sulla neve

Il video di Chiara Ferragni che affonda le gambe nude sulla neve, ridendo divertita, è prevedibilmente diventato virale. L'influencer ha condiviso poi una seconda foto, in cui bacia Fedez: anche il rapper era a petto nudo, solo con i pantaloncini blu. "Il mio panettone preferito" ha scritto nella caption.

Valentina Ferragni con i doposcì Fendi

Poco dopo la sorella Valentina Ferragni ha risposto con una foto in bikini e galosce logate Fendi scrivendo: "Team Pandoro". Non tutti però hanno apprezzato i post, anzi, molti hanno criticato la scelta di Chiara Ferragni costringendola a rispondere.

Chiara Ferragni e Fedez sulla neve

Perché le influencer escono in bikini sulla neve?

In realtà Chiara Ferragni si è limitata a provare uno dei trend più discussi di Instagram, seguendo le orme di altre influencer. A dare il via alla catena è stata Kim Kardashian, che nel 2015 si fece fotografare sulla neve in bikini furry e stivali a pelo lungo. Quest'anno è stata la volta di Kendall Jenner, in microbikini e stivali yeti ad Aspen. Perfino Dua Lipa abbinò il costume da bagno ai doposcì. Non è nulla di nuovo per la stessa Chiara Ferragni, che all'inizio del 2022 fece la stessa foto sulle Dolomiti (ma con un intero rosa).

Kendall Jenner sulla neve in bikini

Perché il trend ha preso così tanto piede? Sicuramente, è qualcosa che attira l'attenzione in un feed tendenzialmente tutto uguale nel periodo festivo. Noi non conosciamo il backstage: con ogni probabilità, subito dopo le influencer tornano a immergersi in una vasca termale calda. Ma la foto è d'effetto: colpisce, fa discutere e sembra lanciare una sfida. Chi avrebbe il coraggio di replicare?