Chiara Ferragni in costume sulla neve: l’intero rosa è identico a quello di baby Vittoria Sempre più star si divertono a posare in bikini sulla neve: Chiara Ferragni raccoglie la sfida mentre si gode le vacanze sulle Dolomiti.

A cura di Beatrice Manca

Mentre tutta Italia si sta appassionando alla gara del Festival di Sanremo, Chiara Ferragni ha deciso di godersi qualche giorno di vacanza e relax insieme alla famiglia. Con il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria è partita alla volta delle Dolomiti, tra le bellezze dell'Alpe di Siusi, lo stesso luogo dove ha soggiornato anni fa con il piccolo Leone. L'imprenditrice digitale si gode la spa e i bagni in piscina con la piccola Vittoria, sfoggiando costumi coordinati rosa candy. Poi ha lasciato i fan a bocca aperta, passeggiando in costume…sulla neve fresca!

Chiara Ferragni in costume sulla neve

Chiara Ferragni ha deciso di raccogliere la sfida lanciata da altre celebrità e di sfidare il gelo in costume. La prima è stata Dua Lipa: la popstar è stata fotografata in bikini e doposcì, subito imitata da Kendall Jenner in microbiki e stivali da yeti tra la neve fresca di Aspen. Chiara Ferragni, regina italiana di Instagram, non è da meno e posa con nonchalance con un costume intero sgambato sulla neve, incurante del freddo.

Chiara Ferragni in un costume Chiara Ferragni brand

Un'ottima strategia per promuovere il suo brand: il costume olimpionicorosa con il logo sul fianco è in vendita sul sito del brand e costa 130 euro.

costume olimpionico Chiara Ferragni Collection

Il costume da bagno rosa di baby Vittoria

La prossima icona di stile della famiglia Ferragnez è la piccola Vittoria: i genitori si divertono a vestirla con adorabili tutine e body. Chiara Ferragni segue il trend "mini me" sfoggiando costumi da bagno coordinati: l'influencer ha pubblicato una foto in cui si vede Vittoria con un costume rosa, simile a quello della madre ma con l'aggiunta di piccoli volant, arricciature e un tessuto scintillante.

il costume da bagno di baby Vittoria

Di giorno sulla neve, la sera tutti davanti la tv a vedere insieme Sanremo: lo scorso anno Chiara Ferragni seguì il successo di Fedez al Festival mentre era incinta di Vittoria. La famiglia cresce, ma le tradizioni rimangono!