“Ti verrà l’influenza”, Chiara Ferragni risponde alle critiche per la foto in bikini sulla neve Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo il Natale in montagna insieme al resto della famiglia. Sui social l’influencer ha pubblicato uno scatto in bikini sulla neve che ha fatto discutere i milioni di follower. “Ti verrà l’influenza”, ha scritto uno di loro, a cui la diretta interessata ha voluto rispondere.

A cura di Elisabetta Murina

Natale ad alta quota per i Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez, insieme ai figli Leone e Vittoria, stanno trascorrendo le festività in montagna, sull'Alpe di Siusi, tra romantici baci sulla nave, sciate in compagnia di Valentina e Francesca Ferragni e cene eleganti. Sui social però sta facendo discutere una delle ultime foto pubblicate dall'infuencer, seguita da milioni di follower, in cui si mostra in costume sulla neve.

La foto di Chiara Ferragni in costume sulla neve

In occasione del Natale, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di concedersi una vacanza in montagna insieme a tutta la famiglia. Dopo una giornata passata sulle piste a sciare, l'influencer ha pubblicato sui social uno scatto che sta dividendo i suoi milioni di follower. La foto in questione la ritrae in bikini sulla neve, a più di duemila metri di altitudine, sfidando il freddo dell'inverno. Prima un simpatico video da sola mentre cerca di stare in equilibrio sulla neve fresca, poi una romantica foto mentre bacia il marito, a sua volta a torso nudo. Diversi gli utenti che hanno commentato su Instagram, chiedendosi come facesse a resistere alle temperature sotto zero senza stare male o prendersi l'influenza.

La risposta ironica di Chiara Ferragni ai commenti

Chiara Ferragni ha scelto di rispondere con ironia a un utente che, su Tik Tok, ha commentato con queste parole il suo scatto: "Hai la febbre e ti verrà l'influenza". L'influencer ha pubblicato un video in cui fa il gesto delle corna con la mano e poi aggiunge: "Col cavolo". La sua foto in costume ha sollevato anche altre critiche, tra chi l'ha accusata di essere una "esibizionista" e chi invece crede appunto che questo folle gesto di Natale farà ammalare sia lei che il marito. A poca distanza, sempre sui social, anche la sorella Valentina Ferragni ha pubblicato una foto simile in bikini sulla neve, con la didascalia: "Team Pandoro".