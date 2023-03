Chiara Ferragni e Marina Di Guardo dopo trent’anni: mamma e figlia ieri e oggi Chiara Ferragni e sua madre Marina Di Guardo sono legatissime. Spesso portano i follower nei loro momenti di vita familiare, ma sui social è possibile trovare anche foto più datate, di quando l’imprenditrice era solo una bambina.

Chiara Ferragni è tornata a pieno regime sui social, coinvolgendo anche la famiglia in foto e video, come è sempre solita fare. L'influencer per alcuni giorni è stata un po' assente e come lei anche Fedez. I due sono finiti al centro del gossip: si è parlato di crisi di coppia, addirittura di una richiesta di divorzio. È stato poi il rapper dopo giorni di silenzio assoluto a fare chiarezza, spiegando di aver avuto problemi di salute che ha preferito affrontare lontano dai social e chiarendo di non aver alcuna difficoltà con sua moglie. Quest'ultima, terminati gli impegni alla Paris Fashion Week, è rientrata a Milano. Ne sta approfittando per trascorrere più tempo possibile con le persone che ama, tra cui sua madre Marina Di Guardo.

Chiara Ferragni, domenica in famiglia

Chiara Ferragni ha trascorso la domenica con Marina Di Guardo. Quest'ultima è molto seguita sui social: ama condividere coi suoi tanti fan e follower i viaggi in giro per il mondo, i momenti in famiglia (i suoi preferiti sono quelli coi nipotini), i successi professionali da scrittrice. Madre e figlia hanno in comune la passione per la moda: anche la 61enne ama gli accessori griffati.

Ha uno stile glamour fatto soprattutto di camicie, tailleur e tubini. Le due sono legatissime e trascorrono insieme più tempo possibile, spesso coinvolgendo i Ferragnez al completo. Marina Di Guardo ha sempre sostenuto sua figlia, approvandone le scelte e incoraggiandola nel suo percorso. Le è stata molto vicina soprattutto l'anno scorso, quando i problemi di salute di Fedez (operato d'urgenza per un tumore al pancreas) hanno sconvolto la famiglia.

Orgogliosa e fiera, l'ha seguita anche nell'avventura sanremese. Scorrendo sui loro social, oltre alle foto attuali è possibile trovarne anche di più datate, risalenti ai primi anni di vita dell'influencer, quando era solo una bambina: la stessa bambina a cui ha rivolto il monologo portato sul palco dell'Ariston. Ecco come sono cambiate nel tempo l'imprenditrice e sua madre.

Marina Di Guardo e Chiara Ferragni, le foto di ieri e oggi

Tra le tante foto condivise sui social da madre e figlia, spiccano quelle che vedono Chiara Ferragni bambina. Capelli biondissimi, occhi azzurri: è impossibile non notare la somiglianza con il primogenito Leone. Pelle abbronzata, capelli mossi un po' più scuri invece per Marina Di Guardo, donna sempre bellissima: sembra che il tempo per lei non passi mai.