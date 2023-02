Le sorelle Ferragni e mamma Marina Di Guardo a Sanremo: supportano Chiara con gli abiti scintillanti La famiglia di Chiara Ferragni è all’Ariston per fare il tifo per lei: i look di Marina Di Guardo, Francesca e valentina Ferragni.

La finale di Sanremo è ufficialmente iniziata e il teatro Ariston è gremito di star e volti noti. Tra il pubblico stasera c'è anche Marina Di Guardo: la madre di Chiara Ferragni si gode la finale e fa il tifo per la figlia, che ha l'onore di fare da co-conduttrice. Non potevano mancare neanche le sorelle Ferragni: Valentina e Francesca, dietro di lei, brillano con abiti scintillanti.

Le sorelle Ferragni a Sanremo 2023

Per Chiara Ferragni è una serata speciale: è la protagonista dell'evento televisivo più amato e seguito dal pubblico. Le sorelle, legatissime tra di loro, sono arrivate in Liguria per sostenerla sfoggiando abiti eleganti e glamour: Francesca Ferragni ha scelto un modello color champagne con bretelline e maxispacco laterale, impreziosito da ricami scintillanti su un fondo trasparente.

Francesca Ferragni in Atelier Emé

La sorella Valentina Ferragni, invece, ha scelto un abito a maniche lunghe nero firmato Pinko con scollatura a tuffo. Il dettaglio in comune? Lo scintillio: l'abito infatti è ricoperto di paillettes.

Valentina Ferragni in Pinko

L'abito con lo strascico di Marina Di Guardo a Sanremo

Non poteva mancare la madre di Chiara Ferragni: Marina Di Guardo è seduta in prima fila con un abito bustier con spalline morbidamente scese, firmato Atelier Emé. Il vestito a sirena è un trionfo di pizzo nero e rouches sulla scollatura e sullo strascico. Per completare il look Di Guardo ha indossato un collier scintillante e orecchini in tono: lo stile è una questione di famiglia!